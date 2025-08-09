– VENDO ESTUFA A PARAFINA TOYOTOMI … 9 32 93 92 93
– VENDO JEEP RANGERS AÑO 2015 … 9 32 93 92 93
– ARRIENDO GENERADOR DE 7.5 KW … 9 20 92 41 51
– RECIBO LAVADORA EN BUENAS CONDICIONES … 9 20 49 32 26
– ARRENDO 2 PIEZAS CON BAÑO, COCINA Y TV CABLE … 9 84 26 53 34
– VENDO 2 CHULENGOS UNO MEDIANO Y OTRO GRANDE … 9 49 96 42 62
– SE OFRECE SRA PARA ASEO, CUIDAR NIÑOS O ADULTO MAYOR … 9 62 88 44 23
– VENDO CAMA DE PLAZA Y MEDIA … 9 98 15 17 89
– VENDO 18 TABLONES DE 2 X 6 … 9 32 56 51 58
– VENDO AHUMADOR GALVANIZADO Y 2 PORTONES GALVANIZADO … 9 89 14 97 86
– VENDO UN ANDADOR … 9 89 14 97 86
– VENDO CAMIONETA 4X4 PETROLERA AÑO 2015 … 9 81 96 39 95
– COMPRO BASE DE CAMA PLAZA Y MEDIA … 9 84 26 53 34
– ARRIENDO DEPARTAMENTO CHICO … 67- 2 33 52 45
– VIERNES 08 DE AGOSTO 2025
