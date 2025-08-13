– ARRIENDO GENERADOR DE 7.5 KW … 9 20 92 41 51
– VENDO BICICLETA DE VARON … 9 56 67 11 17
– VENDO ALFOMBRA DE PASILLO … 9 56 67 11 17
– VENDO 2 MARQUESAS CIC DE PLAZA Y MEDIA … 9 56 67 11 17
– VENDO MAQUINA DE COCER Y BORDAR REMINGTON … 9 56 67 11 17
– VENDO LAVAPLATOS GRANDE CON LLAVES … 9 56 67 11 17
– VENDO UNA BICICLETA ESTATICA … 9 96 79 30 94
– SE HACEN MANTENCIONES DE COCINAS A PARAFINA … 9 58 30 00 59
– SÉ OFRECE CORTADOR Y PICADOR DE LEÑA … 9 37 39 66 02
– VENDO CAMA DE PLAZA Y MEDIA … 9 98 15 17 89
– VENDO HUEVOS DE CAMPO … 9 31 31 62 73
– VENDO 3 TIRAS DE CAÑO NUEVAS … 9 75 27 73 55
– VENDO UNA CHAQUETA TALLA S NUEVA … 9 75 27 73 55
– VENDO MOTOR MONOFASICO … 9 75 27 73 55
– VENDO BICICLETA CHICA … 9 75 27 73 55
– VENDO 2 TORITOS O VIMS … 9 75 27 73 55
– VENDO CASETA DE CALEFON … 9 75 27 73 55
– COMPRO UN CELULAR … 9 75 27 73 55
– SE RETIRAN ESCOMBROS … 9 75 27 73 55
– VENDO REFRIGERADOR DAEWOO 2 PUERTAS … 9 82 85 30 88
– SE OFRECE SRA PARA CUIDAR ADULTO MAYOR … 9 88 26 32 24
– VENDO CASA DE MADERA PARA PERROS … 9 20 03 50 64
– NECESITO PERSONA QUE ARREGLE COCINA A GAS … 9 84 26 53 34
– VENDO UNA LITERA DE PLAZA Y UN LAVAPLATOS … 9 94 75 73 60
– VENDO CAJON PARA LA LEÑA Y UN PUFF SILLON … 9 94 75 73 60
– VENDO UN REFRIGERADOR … 9 94 75 73 60
– SE OFRECE MAESTRO MUEBLISTA … 9 94 75 73 60
– VENDO UNA LAVADORA Y UNA BASE DE CAMA 2 PLAZA … 9 76 42 12 63
– MARTES 12 DE AGOSTO 2025
