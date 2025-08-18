– NECESITO ARRENDAR CASA CHICA … 9 95 86 36 11
– REGALO CENTRIFUGA PARA REPUESTO … 9 31 23 86 97
– VENDO COCINA A LEÑA Y COMBUSTION LENTA … 9 92 24 13 43
– SE HACEN TODO TIPO DE LETREROS … 9 58 30 00 59
– SE OFRECE SRA EN ASEO, CUIDAR NIÑOS Y ADULTO MAYOR … 9 62 88 44 23
– VENDO 2 MARQUESAS DE PLAZA Y MEDIA MARCA CIC … 9 96 79 30 94
– VENDO BICICLETA ESTATICA Y UN LAVAPLATOS … 9 96 79 30 94
– ARRIENDO UN GENERADOR DE 7.5 KW Y OTRAS HERRAMIENTAS … 9 20 92 41 51
– ARRIENDO UNA CABAÑA … 9 96 18 18 98
– VENDO PUERTAS, UN REFRIGERADOR Y UN MUEBLE DE COCINA … 9 95 94 50 95
– VENDO TABLONES DE 2 X 6 … 9 32 56 51 58
– COMPRO COCINA A LEÑA … 9 52 19 86 60
– VENDO O PERMUTO BICICLETA DE PASEO DAMA ARO 26 … 9 66 09 01 17
– VENDO 2 BULTO DE ROPA VARAIADO … 9 27 57 48 64
– VENDO BULTOS DE ZAPATOS Y UNA SILLA DE AUTO PARA BEBE … 9 27 57 48 64
– SE OFRECE CORTADOR DE LEÑA Y PASTO … 9 41 35 22 28
– LUNES 18 DE AGOSTO 2025
