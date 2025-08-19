– NECESITO PICADOR DE LEÑA … 9 75 53 09 27
– VENDO COCINA A LEÑA … 9 92 24 13 43
– NECESITO ARRENDAR CASA CHICA CON UNA MASCOTA … 9 95 86 36 11
– RETIRO ESCOMBROS EN AYSEN Y ALREDEDORES … 9 86 08 25 43 – 9 87 32 61 88
– VENDO UN AHUMADOR Y ANDADOR DE NIÑO … 9 89 14 97 86
– COMPRO COCINA A LEÑA … 9 86 65 16 75
– VENDO CALEFONT DE 7 Y 10 LITROS … 9 94 18 41 11
– SE HACEN MANTENCIÓNES A ESTUFAS A PARAFINA … 9 58 30 00 59
– VENDO MAQUINA DE COCER Y BORDAR MARCA REMINGTON … 9 96 79 30 94
– VENDO UNA ALFOMBRA DE PASILLO DE 4 METROS DE LARGO … 9 96 79 30 94
– VENDO 3 TIRAS DE CAÑO NUEVAS … 9 75 27 73 55
– VENDO UNA CHAQUETA TALLA S NUEVA … 9 75 27 73 55
– VENDO MOTOR MONOFASICO … 9 75 27 73 55
– VENDO BICICLETA CHICA … 9 75 27 73 55
– VENDO 2 TORITOS O VIMS … 9 75 27 73 55
– VENDO CASETA DE CALEFON … 9 75 27 73 55
– COMPRO UN CELULAR … 9 75 27 73 55
– SE RETIRAN ESCOMBROS … 9 75 27 73 55
– VENDO UN CONTAINER … 9 75 27 73 55
– VENDO VESTIDOS DE CHINA TALLAS 6 A 14 … 9 78 86 95 45
– VENDO CHAROLES DEL N° 24 AL 35 … 9 78 86 95 45
– VENDO BOTINES DE HUASO N° 30 … 9 78 86 95 45
– VENDO TRAJES DE BAILES ANDINOS … 9 78 86 95 45
– VENDO 3 GABINETES METALICOS DE CALEFONT … 9 96 79 30 94
– VENDE ROPA TERMICA EN BUEN ESTADO … 9 68 42 42 46
– MARTES 19 DE AGOSTO 2025
– NECESITO PICADOR DE LEÑA … 9 75 53 09 27