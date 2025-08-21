– COMPRO UN REFRIGERADOR … 9 31 23 86 97
– NECESITO ARRENDAR CASA CHICA … 9 27 90 59 53
– SE OFRECE SOLDADOR AL ARCO … 9 81 96 34 37
– RECIBO UN GATITO … 9 97 94 39 86
– VENDO TECLE MANUAL DE 500 KG … 9 86 93 96 12
– VENDO TECLADO CASIO … 9 86 93 96 12
– VENDO CALEFON PARA RESPUESTO … 9 88 37 25 44
– VENDO CUPON DE GAS DE 45 KG … 9 41 97 70 34
– REGALO LAVADORA Y SECADORA PARA REPUESTO … 9 52 31 51 18
– VENDO CALEFON PARA REPUESTO … 9 26 15 9 63
– COMPRO LAVAPLATOS … 9 71 78 67 98
– VENDE CILINDRO DE GAS DE 11 KG … 9 39 63 95 84
– VENDO BICICLETA NEGRA DE MUJER … 9 92 44 44 21
– VENDO DISCO DURO PARA NOTEBOOK … 9 92 44 44 21
– VENDO ZAPATOS DE SEGURIDAD NUEVOS … 9 92 44 44 21
– VENDO BOTAS DE SEGURIDAD NUEVAS … 9 92 44 44 21
– VENDO 2 ALFOMBRAS MEDIO USO … 9 92 44 44 21
– VENDO TERMICOS DE ALTA CALIDAD NUEVOS … 9 92 44 44 21
– SE PINTAN TODO TIPO DE LETREROS … 9 58 30 00 59
– VENDO CAMION KIA BONGO … 9 96 96 85 02
– COMPRO 2 CILINDROS DE 45 KG … 9 96 40 55 15
– VENDO CARROCERIA GANADERA CHICA … 9 36 44 41 77
– COMPRO TRAJE DE HUASO TALLA 2 … 9 62 15 22 57
– VENDO 3 TIRAS DE CAÑO NUEVAS … 9 75 27 73 55
– VENDO UNA CHAQUETA TALLA S NUEVA … 9 75 27 73 55
– VENDO MOTOR MONOFASICO … 9 75 27 73 55
– VENDO BICICLETA CHICA … 9 75 27 73 55
– VENDO 2 TORITOS O VIMS … 9 75 27 73 55
– VENDO CASETA DE CALEFON … 9 75 27 73 55
– SE RETIRAN ESCOMBROS … 9 75 27 73 55
– VENDO UN CONTAINER … 9 75 27 73 55
– VENDO 2 PORTONES GALVANIZADOS Y UN ANDADOR … 9 89 14 97 86
– VENDO MAQUINA DE COCER Y BORDAR MARCA REMINGTON … 9 96 79 30 94
– VENDO UNA ALFOMBRA DE PASILLO DE 4 METROS DE LARGO … 9 96 79 30 94
– VENDO 3 GABINETES METALICOS PARA CALEFON … 9 96 79 30 94
– VENDO LAVAPLATOS GRANDE CON LLAVES … 9 96 79 30 94
– JUEVES 21 DE AGOSTO 2025
