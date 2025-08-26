– VENDO ESTUFA A GAS … 9 92 24 13 43
– NECESITO ARRENDAR CASA CON SUBSIDIO … 9 58 30 00 59
– COMPRO FOCO DELANTERO Y CAPO DE NISSAN … 9 56 80 22 57
– NECESITO PICADOR DE LEÑA … 9 65 92 14 13
– COMPRO MAQUINA TROTADORA … 9 73 93 06 91
– VENDO CILINDRO DE GAS DE 15 KG … 9 39 63 95 84
– VENDO BOTIQUIN PARA BAÑO … 9 39 63 95 84
– VENDO CELULAR Y 2 BULTOS DE ROPA … 9 27 57 48 64
– SE OFRECE CORTADOR Y PICADOR DE LEÑA … 9 81 96 34 37
– COMPRO VALE DE GAS 5 Y 15 KG … 9 94 84 32 47
– NECESITO UN PICADOR DE LEÑA … 9 31 23 86 97
– VENDO UN REFRIGERADOR … 9 31 23 86 97
– SE OFRECE CORTADOR Y PICADOR DE LEÑA … 9 37 39 66 02
– VENDO COCINA A GAS Y UN COLCHON DE PLAZA … 9 94 92 70 70
– ARRIENDO UNA CASA … 67 – 2 33 52 45
– COMPRO CILINDRO DE GAS 45 KG VACIO … 9 96 40 55 15
– SE OFRECE SRA PARA ASEO, CUIDAR NIÑOS O ADULTO MAYOR … 9 62 88 44 23
– SE OFRECE CORTADOR DE PASTO Y LIMPIEZA DE SITIOS … 9 79 73 57 31
– REGALO 2 CAJAS DE ROPA EN BUEN ESTADO … 9 75 40 58 30
– VENDO 3 TIRAS DE CAÑO NUEVAS … 9 75 27 73 55
– VENDO UNA CHAQUETA TALLA S NUEVA … 9 75 27 73 55
– VENDO MOTOR MONOFASICO … 9 75 27 73 55
– VENDO BICICLETA CHICA … 9 75 27 73 55
– VENDO 2 TORITOS O VIMS … 9 75 27 73 55
– VENDO CASETA DE CALEFON … 9 75 27 73 55
– SE RETIRAN ESCOMBROS … 9 75 27 73 55
– VENDO UN CONTAINER … 9 75 27 73 55
– VENDO MOTOSIERRA STIHL — 993 26 29 22
– VENDO ESCRITORIO DE DOS PISOS (LA MESA Y REPISA) … 9 44 82 63 56
– LUNES 25 DE AGOSTO 2025
