– SE OFRECE CORTADOR Y PICADOR DE LEÑA … 9 37 39 66 02
– VENDO CILINDRO DE GAS DE 15 KG … 9 39 63 95 84
– VENDO BOTIQUIN PARA BAÑO … 9 39 63 95 84
– RETIRO ESCOMBROS EN AYSEN Y ALREDEDORES … 9 86 08 25 43 – 9 87 32 61 88
– VENDO COCINA A GAS … 9 94 92 70 70
– VENDO CASA EN CHILE CHICO … 9 91 40 57 93
– VENDO AUTO MAZDA … 9 96 17 01 50
– COMPRO FARDOS DE PASTO … 9 69 09 36 57
– VENDO SOLDADORA BAUKER CON MASCARA … 9 96 79 30 94
– VENDO 1.9 HECTAREA DE TERENO CON CASA Y UN DOMO … 9 94 58 23 10
– VENDO ESTUFA A GAS … 9 92 24 13 43
– VENDO BICICLETA ESTATICA … 9 96 79 30 94
– VENDO CALENTADOR A GAS … 9 81 36 95 30
– VENDO CONGELADORA VERTICAL NUEVA EMBALADA … 9 97 16 18 22
– VENDO CHICHA FRESCA, TRATAR EN CALLE QUITRALCO # 411 INTERIOR
– MARTES 26 DE AGOSTO 2025
