– VENDO HYUNDAI VERACRUZ AÑO 2011 … 9 33 05 96 71
– NECESITO SRA PARA TRABAJOS MENORES … 9 83 88 62 95 – 9 83 88 69 65
– COMPRO LAVAPLATOS DOBLE … 9 66 10 11 55
– VENDO JUEGO DE BAÑO Y 1 COMODA CON 3 CAJONES … 9 77 67 79 68
– VENDO 3 TIRAS DE CAÑO NUEVAS … 9 75 27 73 55
– VENDO UNA CHAQUETA TALLA S NUEVA … 9 75 27 73 55
– VENDO MOTOR MONOFASICO … 9 75 27 73 55
– VENDO BICICLETA CHICA … 9 75 27 73 55
– VENDO 2 TORITOS O VIMS … 9 75 27 73 55
– VENDO CASETA DE CALEFON … 9 75 27 73 55
– SE RETIRAN ESCOMBROS … 9 75 27 73 55
– VENDO UN CONTAINER … 9 75 27 73 55
– REGALO UNA LAVADORA … 9 93 14 74 51
– COMPRO FARDOS DE PASTO … 9 69 09 36 57
– VENDO LAVAPLATO CON 2 FUENTONES … 9 68 77 06 71
– SE OFRECE MAESTRO SOLDADOR … 9 81 96 34 37
– VENDO 3 GABINETES METÁLICOS DE CALIFONT … 9 96 79 30 94
– ARRIENDO CASA EN EL CENTRO DE PTO AYSEN … 9 31 20 44 41
– VENDO COCINA A GAS … 9 94 92 70 70
– VENDO FREEZER VERTICAL … 9 31 23 86 97
– VENDO LAVAPLATOS GRANDE CON LLAVES LARGO … 9 96 79 30 94
– VENDO PUERTAS, VENTANAS Y CAMA 2 PLAZAS, TRATAR EN CALLE CONDELL # 740
– ARRIENDO PIEZAS … 9 40 91 96 63
– SE OFRECE SRA PARA ASEO, CUIDAR NIÑOS O ADULTO MAYOR … 9 62 88 44 23
– SE OFRECE CORTADOR DE PASTO Y LEÑA … 9 41 35 22 28
– VENDO 2 PORTONES GALVANIZADOS Y UN ANDADOR DE NIÑO … 9 89 14 97 86
– VENDO CAMION PORTER MECANICO … 9 66 88 06 81
– MIERCOLES 27 DE AGOSTO 2025
