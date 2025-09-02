– VENDO UNA BICICLETA … 9 51 66 11 43
– VENDO ASPIRADORA DAEWOO DE 1600 WATTS … 9 93 01 01 24
– ARRIENDO GENERADOR DE 7.5 KW AL DIA, SEMANAL O MENSUAL … 9 20 92 41 51
– SE OFRECE MAESTRO CARPINTERO … 9 32 56 51 58
– VENDO 3 CALEFON DE 11 LITROS C/U … 9 96 79 30 94
– VENDO 3 CASETAS METALICAS PARA CALEFON … 9 96 79 30 94
– VENDO KIA SPORTAGE AUTOMATICO AÑO 2006 … 9 96 79 30 94
– VENDO VENTANAS Y UN SET DE BAÑO … 9 27 57 48 64
– VENDO FUENTON LAVAPLATOS Y UNA LAVADORA … 9 27 57 48 64
– VENDO UNA ASPIRADORA … 9 41 77 39 74
– SE OFRECE SRA PARA ASEO, CUIDAR NIÑOS O ADULTO MAYOR … 9 62 88 44 23
– VENDO CILINDRO DE GAS 5 KG … 9 84 26 53 34
– NECESITO SRA PARA TRABAJAR POR 1/2 DIA … 9 93 88 69 25
– VENDO ZAPATILLAS DE MUJER MARCA PUMA N° 40 … 9 77 92 15 98
– SE OFRECE SRA PARA ASEO Y CUIDAR ADULTO MAYOR … 9 28 08 17 19
– VIERNES 29 DE AGOSTO 2025
