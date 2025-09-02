– ARRIENDO CASA … 9 90 90 51 23
– VENDO ESTUFA A GAS … 9 92 24 13 43
– ARRIENDO GENERADOR 7.5 KW AL DIA, SEMANAL O MENSUAL … 9 20 92 41 51
– VENDO 3 CALEFON DE 11 LITROS C/U …
– VENDO 3 CASETAS METALICAS PARA EL CALEFON …
– VENDO KIA SPORTAGE AUTOMATICO AÑO 2006 … 9 96 79 30 94
– SE OFRECE MOTORISTA O TRIPULANTE DE CUBIERTA NAVE MENOR … 9 81 98 60 46
– VENDO CARROCERIA GANADERA METÁLICA PARA CAMIONETA … 9 36 44 41 77
– VENDO COCINA A LEÑA GRANDE … 9 86 65 16 75
– VENDO CASA GRANDE CON TERRENO DE 5.000 M2 EN CHILOE … 9 50 69 72 57
– VENDO POR RENOVACION JUEGO DE LIVING COLOR ROJO L … 9 36 44 61 96
– VENDO MUEBLE PARA LIVING GRANDE … 9 36 44 61 96
– VENDO CONGELADORA DE 240 LITROS … 9 36 44 61 96
– COMPRO O ARRIENDO TRAJE DE HUASO TALLA 46 … 9 92 45 60 05
– VENDO PARA DESARME AUTO DAEWOO … 9 95 76 62 28
– VENDO JUEGO DE BAÑO … 9 77 67 79 68
– SE OFRECE SRA PARA ASEO, CUIDAR NIÑOS O ADULTO MAYOR … 9 62 88 44 23
– VENDO 2 PAR DE BOTINES DE DAMA 38 Y BOTIMEWS DE HUASO … 9 66 81 27 02
– REGALO PERRITA CON SUS VACUNAS AL DIA … 9 32 44 37 18
– COMPRO CHAQUETA DE HUASO TALLA L … 9 76 54 58 45
– VENDO SOMBRERO DE HUASO … 9 76 54 58 45
– VENDO TUBOS SIKAFLEX … 9 95 76 62 28
– VENDO ZAPATOS DE SEGURIDAD NUEVOS N° 45 … 9 95 76 62 28
– VENDO 2 EQUIPOS DE LUCES LED … 9 95 76 62 28
– VENDO VESTIDO DE CHINA CON SU FALSO Y CAPA INCLUIDA … 9 95 76 62 28
– VENDO 2 PUERTAS DE INTERIOR Y VESTIMENTA DE HUASO TALLA M … 9 95 94 50 95
– VENDO VESTIDO DE CUECA TALLA 8 Y BICICLETA DE NIÑO … 9 84 26 53 34
– VENDO BULTOS DE ROPA … 9 84 26 53 34
– VENDO UNA COCINA A GAS 5 PLATOS Y UNA MESA CENTRO … 9 84 26 53 34
– VENDO UNA BICICLETA Y UN CILINDRO DE GAS 5 KG … 9 84 26 53 34
– VENDO PUERTA CON VIDRIO … 9 84 26 53 34
– LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025
