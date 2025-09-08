– VENDO 4 NEUMATICOS 245-75 R 16 … 9 88 92 77 47
– VENDO MOTOR DE 13 HP … 9 88 92 77 47
– VENDO CLAVOS DE COBRE DE 3 Y 4 PULGADAS … 9 88 92 77 47
– VENDO VISILLOS, FUNDAS, ABRIGOS Y CORTINAS … 9 91 54 05 55
– SE OFRECE CORTADOR PASTO Y LEÑA …
– VENDO VELLONES DE LANA … 9 74 45 95 12
– VENDO UNA LAVADORA Y SECADORA … 9 92 43 62 14
– SE ENDONTRARON LENTES … 9 56 37 54 71
– VENDO 3 CALEFON DE 11 LITROS C/U … 9 96 79 30 94
– VENDO 3 CASETAS METALICAS PARA EL CALEFON … 9 96 79 30 94
– VENDO KIA SPORTAGE AUTOMATICO AÑO 2006 … 9 96 79 30 94
– COMPRO UNA ASPIRZADORA … 9 94 94 40 44
– VENDO 3 TIRAS DE CAÑO NUEVAS … 9 75 27 73 55
– VENDO UNA CHAQUETA TALLA S NUEVA … 9 75 27 73 55
– VENDO MOTOR MONOFASICO … 9 75 27 73 55
– VENDO BICICLETA CHICA … 9 75 27 73 55
– VENDO 2 TORITOS O VIMS … 9 75 27 73 55
– VENDO CASETA DE CALEFON … 9 75 27 73 55
– SE RETIRAN ESCOMBROS … 9 75 27 73 55
– VENDO UN CONTAINER … 9 75 27 73 55
– VENDO TAZA DE BAÑO … 9 76 51 62 14
– VENDO PLANTAS DE FRAMBUESAS Y MANTECA … 9 76 51 62 14
– VENDO CARROCERIA METALICA GANADERA PARA CAMIONETA … 9 36 44 41 77
– VENDO JUEGO DE LIVING … 9 90 99 32 98
– VENDO SECADORA A GAS PARA 20 KILOS … 9 81 39 43 57
– VENDO LAMPARA DE PIE … 9 81 39 43 57
– VENDO VESTIDO DE CHINA TALLA M NUEVO … 9 81 39 43 57
– VENDO ZAPATOS DE CHAROL N° 39 NUEVOS … 9 81 39 43 57
– SE PINTAN TODO TIPO DE LETREROS … 9 58 30 00 59
– VENDO ROPA TERMICA.EN BUEN ESTADO … 9 68 42 42 46
– VENDO UNA DUCHA GALVANIZADA … 9 68 42 42 46
– VENDO SET DE BAÑO (LAVAMANOS, VENTANAS Y FUENTON ACERO) … 9 27 57 48 64
– VENDO HORNO ELECTRICO … 9 27 57 48 64
– VENDO 2 MARQUESAS DE 1 PLAZA Y MEDIA, MARCA CIC … 9 96 7930 94
– VENDO COCINA A GAS 5 PLATOS Y UNA MESA DE CENTRO … 9 84 26 53 34
– VENDO UNA BICICLETA … 9 84 26 53 34
– VENDO BOTITAS DE HUASO N° 30 … 9 38 85 42 12
– VENDO CHICHA FUERTE, TRATAR EN CALLE QUITRALCO # 411 INTERIOR
– MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE 2025
– VENDO 4 NEUMATICOS 245-75 R 16 … 9 88 92 77 47