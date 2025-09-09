– COMPRO FUENTON LAVAPLATOS DOBLE … 9 66 10 11 55
– VENDO MASTIL DE BANDERA … 9 79 73 57 31
– VENDO LAVAMANOS CON 2 LLAVES … 9 53 31 84 44
– VENDO ASPIRADORA SINDELEN … 9 93 01 01 24
– VENDO FUENTON LAVAPLATOS DOBLE … 9 26 15 68 33
– COMPRO 4 PLANCHAS DE ZINC EN V … 9 56 80 61 64
– COMPRO 4 PLANCHAS DE OSB … 9 56 80 61 64
– VENDO MARQUESA Y BASE DE PLAZA Y MEDIA … 9 93 53 47 91
– SE OFRECE SRA EN ASEO, CUIDAR NIÑOS O ADULTO MAYOR … 9 62 88 44 23
– VENDO 3 TIRAS DE CAÑO NUEVAS … 9 75 27 73 55
– VENDO UNA CHAQUETA TALLA S NUEVA … 9 75 27 73 55
– VENDO MOTOR MONOFASICO … 9 75 27 73 55
– VENDO BICICLETA CHICA … 9 75 27 73 55
– VENDO 2 TORITOS O VIMS … 9 75 27 73 55
– VENDO CASETA DE CALEFON … 9 75 27 73 55
– SE RETIRAN ESCOMBROS … 9 75 27 73 55
– VENDO UN CONTAINER … 9 75 27 73 55
– COMPRO PATITAS MUDAS … 9 96 76 97 04
– VENDO 3 CALEFON DE 11 LITROS C/U … 9 96 79 30 94
– VENDO 3 CASETAS METALICAS PARA EL CALEFON … 9 96 79 30 94
– VENDO KIA SPORTAGE AUTOMATICO AÑO 2006 … 9 96 79 30 94
– VENDO COLCHON DE ESPUMA … 9 81 66 40 69
– ARRIENDO CABAÑA SEMIAMOBLADA … 9 87 26 95 20
– REGALO GATITOS … 9 90 81 60 04
– ARRIENDO CASA 2 PIEZAS CON BAÑO, TRATAR EN CALLE PANGAL #1619 P.A. CERDA
– VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE 2025
