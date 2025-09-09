– VENDO UN REFRIGERADOR … 9 90 85 06 70
– ARRIENDOO CASA GRANDE … 9 96 18 18 98
– SE OFRECE SOLDADOR … 9 81 96 34 37
– VENDO 3 CALEFON DE 11 LITROS C/U … 9 96 79 30 94
– VENDO 3 CASETAS METALICAS PARA EL CALEFON … 9 96 79 30 94
– VENDO KIA SPORTAGE AUTOMATICO AÑO 2006 … 9 96 79 30 94
– VENDO HORNO ELECTRICO … 9 27 57 48 64
– SE PINTAN LETREROS DECORATIVOS … 9 58 30 00 59
– VENDO CARROCERIA METALICA GANADERA PARA CAMIONETA … 9 36 44 41 77
– ARRIENDO CASA CON 2 DORMITORIOS … 9 61 10 81 99
– ARRIENDO CABAÑA SEMIAMOBLADA … 9 87 26 95 20
– VENDE TOLDO DE 2.5 × 2.5 M … 9 42 28 54 41
– VENDO UN CHULENGO MEDIANO BICICLETAS … 9 78 86 95 45
– VENDO VESTIDOS DE CHINA Y PLANTAS DE INTERIOR … 9 78 86 95 45
– SE OFRECE SRA EN ASEO, CUIDAR NIÑOS O ADULTO MAYOR … 9 62 88 44 23
– COMPRO IMPLEMENTACION DE PANADERÍA … 9 55 32 04 31
– VENDO BOTAS DE HUASO N’30 … 9 38 85 42 12
– VENDO CAMIONETA MAZDA 2017 REGIMEN ZONA FRANCA … 9 87 01 07 36
– SE OFRECE CORTADOR DE LEÑA Y PASTO … 9 41 35 22 28
– VENDO VELLONES DE LANA … 9 41 35 22 28
– SE HACEN INVERNADEROS … 9 41 35 22 28
– VENDO AUTO MG AÑO 2022 … 9 68 41 36 32
– VENDO COBERTORES, SABANAS Y ROPA VARIADA … 9 99 15 05 55
– SE OFRECE SRA PARA TRABAJAR CON RECOMENDACIONES … 9 37 85 66 30
– ARRIENDO CABAÑA EN EL KM 4 AYSEN CHACABUCO … 9 66 09 01 17
– COMPRO SILLA DE RUEDAS EN BUENAS CONDICIONES … 9 57 17 77 25
– ARRIENDO CABAÑA SEMIAMOBLADA SECTOR VILLA AYSEN … 9 49 96 42 62
– ARRIENDO CASA 2 PIEZAS CON BAÑO, TRATAR EN CALLE PANGAL #1619 P.A. CERDA
– LUNES 08 DE SEPTIEMBRE 2025
