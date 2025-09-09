– MARTES 09 DE SEPTIEMBRE 2025

– VENDO AUTO HYUNDAI VERACRUZ … 9 33 05 96 71
– ARRIENDO CABAÑA 2 DORMITORIOS SEMIAMOBLADA … 9 87 26 95 20
– COMPRO FUENTON LAVAPLATOS … 9 66 10 11 55
– NECESITO ALGUIEN QUE REGALE UNA LAVADORA … 9 20 61 76 06
– ARRIENDO CASA EN EL CENTRO DE PTO AYSEN … 9 96 18 18 98
– SE OFRECE PERSONA PARA CUALQUIER TIPO DE TRABAJO … 9 48 97 22 58
– VENDO UN LAVAMANOS … 9 39 07 32 63
– VENDO MESA CUADRADA CON 8 SILLAS … 9 81 39 43 57 – 9 38 83 04 11
– VENDO SECADORA A GAS DE 20 KILOS … 9 81 39 43 57 – 9 38 83 04 11
– VENDO LAMPARA DE PIE … 9 81 39 43 57 – 9 38 83 04 11
– VENDO VESTIDO DE CHINA TALLA M … 9 81 39 43 57 – 9 38 83 04 11
– VENDO ZAPATOS DE HUASA N °39 NUEVOS … 9 81 39 43 57 – 9 38 83 04 11
– REGALO LAVAPLATO,VENTANAS Y TINA DE BAÑO … 9 61 10 81 99
– VENDO CASA EN RIBERA SUR DE PTO AYSEN … 9 84 29 74 26
– VENDO TAZA DE BAÑO Y UN LAVAMANOS … 9 27 57 48 54
– VENDO HORNO ELECTRICO … 9 27 57 48 54
– REGALO UNA LAVADORA … 9 27 57 48 54
– VENDO MANTA DE HUASO PARA … 9 57 14 46 65
– VENDO LAVAPLATOS … 9 75 71 92 88
– VENDO NEUMATICOS ARO 18 … 9 99 58 06 36
– COMPRO SILLA DE RUEDAS EN BUENAS CONDICIONES … 9 57 16 77 25
– SE OFRECE SOLDADOR Y PINTOR … 9 81 96 34 37
– VENDO PESOS ARGENTINO … 9 84 52 16 71
– VENDO UN CHULENGO MEDIANO … 9 78 86 95 45
– VENDO VESTIDOS DE CUECA DIFERENTES TALLAS … 9 78 86 95 45
– VENDO PLANTAS DE INTERIOR … 9 78 86 95 45
– ARRIENDO CABAÑA INTERIOR SEMIAMOBLADA … 9 78 86 95 45
– SE OFRECE CORTADOR Y PICADOR DE LEÑA … 9 37 39 66 02
– VENDO TRAJE DE AGUA XL VIKINGO NUEVO … 9 32 20 10 82
– VENDO INVERNADERO PREFABRICADO … 9 56 80 61 64
– VENDO CASA EN CHILE CHICO … 9 91 40 57 93
– VENDO 3 TIRAS DE CAÑO NUEVAS … 9 75 27 73 55
– VENDO UNA CHAQUETA TALLA S NUEVA … 9 75 27 73 55
– VENDO MOTOR MONOFASICO … 9 75 27 73 55
– VENDO BICICLETA CHICA … 9 75 27 73 55
– VENDO 2 TORITOS O VIMS … 9 75 27 73 55
– VENDO CASETA DE CALEFON … 9 75 27 73 55
– SE RETIRAN ESCOMBROS … 9 75 27 73 55
– VENDO UN CONTAINER … 9 75 27 73 55
– ARRIENDO CABAÑA AMOBLADA … 9 66 10 11 55
– SE OFRECE CORTADOR DE LEÑA … 9 66 61 60 58
– COMPRO CORTADORES Y PICADORES DE PANADERIA … 9 55 32 04 31
– SE REGALAN 3 COLCHONES DE PLAZA Y MEDIA … 9 84 29 74 26
– VENDO CHICHA FUERTE, TRATAR EN CALLE QUITRALCO # 411 INTERIOR
