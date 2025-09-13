– VENDO ESTUFA A GAS … 9 92 23 13 43
– NECESITO UNA SRA PARA HACER ASEO … 9 93 88 69 25
– VENDO BICICLETA ESTATICA … 9 96 79 30 94
– VENDO ALFOMBRA DE PASILLO DE 4 METROS … 9 96 79 30 94
– VENDO 2 MARQUESAS CIC DE 1 PLAZA Y MEDIA … 9 96 79 30 94
– VENDO UNA MAQUINA DE COCER REMINGTON … 9 96 79 30 94
– VENDO LAVAPLATOS 2 FUENTONES … 9 26 15 68 33
– VENDO CARROCERIA METALICA GANADERA PARA CAMIONETA … 9 36 44 41 77
– COMPRO SACOS DE LEÑA … 9 87 33 26 68
– VENDO CAMIONETA MAZDA 2017 REGIMEN ZONA FRANCA … 9 87 01 07 36
– SE PINTAN LETREROS A MANO ESTILO RUSTICO … 9 58 30 00 59
– SE OFRECE CORTADOR Y PICADOR DE LEÑA … 9 37 39 66 02
– VENDO ANDADOR DE NIÑO POCO USO … 9 89 14 97 86
– VENDO CASA EN CHILE CHICO … 9 91 40 57 93
– VENDO COCINA A GAS 5 PLATOS … 9 84 26 53 34
– VENDO UNA MESA DE CENTRO Y UNA BICICLETA … 9 84 26 53 34
– VENDO CILINDRO DE GAS 5 KG … 9 84 26 53 34
– SE OFRECE SRA PARA HACER ASEO O AYUDANTE DE COCINA … 9 84 83 00 10
– SE OFRECE SRA PARA TRABAJAR EN LABORES DE ASEO … 9 99 52 70 75
– VENDO JEEP MAHINDRA SCORPIO AÑO 2014 … 9 75 14 36 15
– VENDO CASA EN RIBERA SUR PTO AYSEN … 9 84 29 74 26
– VENDO 3 CALEFONT DE 11 LITROS C/U … 9 96 79 30 94
– VENDO 3 CASETAS METALICAS PARA PROTEGER CALEFON … 9 96 79 30 94
– VENDO KIA SPORTAGE AUTOMATICO AÑO 2006 … 9 96 79 30 94
– VENDO PESOS ARGENTINOS … 9 84 52 16 71
– REGALOS 3 COLCHONES DE PLAZA Y MEDIA … 9 84 29 74 26
– VENDO CHICHA FUERTE, TRATAR EN CALLE QUITRALCO # 411 INTERIOR
– JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE 2025
– VENDO ESTUFA A GAS … 9 92 23 13 43