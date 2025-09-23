– COMPRO TV DE 32″ PULGADAS … 9 33 05 96 71
– VENDO KIA SPORTAGE AUTOMÁTICO AÑO 2006 … 9 96 79 30 94
– VENDO 3 CALEFONT DE 11 LITROS C/U … 9 96 79 30 94
– VENDO 3 CASETAS METALICAS PARA PROTEGER CALEFON … 9 96 79 30 94
– NECESITO TECNICO PARA ARREGLAR CALEFONT … 9 90 77 02 76
– COMPRO MUEBLE DE LAVAPLATOS … 9 96 18 18 98
– SE OFRECE TRIPULANTE NAVE MENOR CON DISPONIBILIDAD … 9 76 62 36 52
– ARRIENDO CASA HABITACION, 2 DORMITORIOS ETC … 9 64 24 43 33
– SE OFRECE CORTADOR DE LEÑA CON MOTO SIERRA … 9 66 61 60 58
– VENDO VALE DE GAS … 9 82 50 87 75
– SE OFRECE SRA PARA ASEO, CUIDAR NIÑOS Y ADULTO MAYOR … 9 62 88 44 23
– VENDO LAVAPLATOS GRANDE CON LLAVES … 9 96 79 30 94
– VENDO SILLAS DE NIDO PARA BEBES Y AUTOS … 9 84 26 53 34
– VENDO CILINDRO DE GAS DE 5 KG … 9 84 26 53 34
– VENDO COCINA A GAS 5 PLATOS … 9 84 26 53 34
– VENDO MESA DE CENTRO Y UNA BICICLETA … 9 84 26 53 34
– VENDO MENAJE DE CASA Y UNA ALFOMBRA GRUESA … 9 84 26 53 34
– VENDO MESA DE CENTRO … 9 84 26 53 34
– VENDO COCINILLA A GAS 2 PLATOS … 9 84 26 53 34
– VENDO UNA MAQUINA ORILLADORA … 9 84 26 53 34
– NECECITO TECNICO PARA ARREGLAR ESTUFAS A GAS … 9 84 26 53 34
– NECESITO PERSONA QUE INSTALE CALEFON … 9 84 26 53 34
– VENDO BARRA DE SONIDO MARCA AIWA … 9 38 85 42 12
– VENDO CAMION HYUNDAI PORTER … 9 75 59 74 12
– SE OFRECE LIMPIADOR DE CAÑOS Y PICADOR DE LEÑA .. 9 20 05 78 23
– NECESITO SERVICIO PARA SACAR ESCOMBROS … 9 20 34 82 36
– ARRIENDO 2 CABAÑAS SEMI Y AMOBLADA … 9 28 85 24 50
– COMPRO CLOSET 3 PUERTAS EN BUEN ESTADO … 9 94 84 32 47
– VENDO COBERTORES, SABANAS, PARKAS Y PANTALONES … 9 99 15 05 55
– VENDO CASA EN CHILE CHICO … 9 91 40 57 93
– SE OFRECE MAESTRO SOLDADOR … 9 81 96 34 37
– LUNES 22 DE SEPTIEMBRE 2025
