– NECESITO PICADOR DE LEÑA … 9 73 85 84 35
– ARRIENDO DEPARTAMENTO EN CALLE EUSEBIO IBAR … 9 75 14 36 15
– NECESITO UN CORTADOR DE ARBOL … 9 98 15 17 89
– REGALO UN REFRIGERADOR … 9 31 23 86 97
– VENDO VEHICULO CHEVROLET CAPTIVA PARA DESARME … 9 85 28 69 79
– SE OFRECE MAESTRO SOLDADOR Y PINTOR … 9 81 96 34 37
– SE OFRECE SRA PARA CUIDAR NIÑOS O LABORES DE ASEO … 9 57 99 80 64
– VENDO KIA SPORTAGE AUTOMÁTICO AÑO 2006 … 9 96 79 30 94
– VENDO 3 CALEFONT DE 11 LITROS C/U … 9 96 79 30 94
– VENDO 3 CASETAS METALICAS PARA PROTEGER CALEFON … 9 96 79 30 94
– VENDO 2 CAMIONETAS CON DETALLES … 9 76 97 30 65
– VENDO BICICLETA ESTATICA … 9 96 79 30 94
– VENDO ALFOMBRA DE PASILLO DE 4 METROS … 9 96 79 30 94
– VENDO 2 MARQUESAS CIC DE PLAZA Y MEDIA … 9 96 79 30 94
– VENDO MAQUINA DE COCER Y BORDAR REMINGTON … 9 96 79 30 94
– ARRIENDO 2 DEPARTAMENTOS UNO SEMI Y OTRO AMOBLADADO … 9 28 85 24 50
– VENDO PUERTAS DE INTERIOR … 9 95 94 50 95
– VENDO CAMIONETA HILUX Y BULTOS DE ROPA … 9 95 94 50 95
– VENDO UN LAVAPLATOS … 9 32 37 74 71
– VENDO 2 BICLETAS DE ADULTO … 9 32 82 26 01
– SE OFRECE CORTADOR Y PICADOR DE LEÑA … 9 37 39 66 02
– SE OFRECE CORTADOR DE PASTO … 9 41 35 22 28
– SE HACEN INVERNADEROS … 9 41 35 22 28
– ARRIENDO CASA HABITACION … 9 64 24 43 33
– VENDO SILLAS DE NIDO PARA BEBES Y AUTOS … 9 84 26 53 34
– VENDO CILINDRO DE GAS DE 5 KG … 9 84 26 53 34
– VENDO COCINA A GAS 5 PLATOS … 9 84 26 53 34
– SE OFRECE LIMPIADOR DE CAÑOS, SERVICIO COMPLETO … 9 58 30 00 59
– SE RETIRAN ESCOMBROS EN AYSEN Y ALREDEDORES … 9 86 08 25 43 – 9 87 32 61 88
– VENDO CASA EN CHILE CHICO … 9 91 40 57 93
– VENDO 2 VITRINAS REFRIGERADAS DE NEGOCIO … 9 83 95 70 44
– MARTES 23 DE SEPTIEMBRE 2025
– NECESITO PICADOR DE LEÑA … 9 73 85 84 35