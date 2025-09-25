– SE OFRECE SRA PARA CUIDAR NIÑOS O LABORES DE ASEO … 9 57 99 80 64
– VENDO CHEVROLET CAPTIVA EN DESARME … 9 85 28 69 79
– VENDO KIA SPORTAGE AUTOMATICO AÑO 2006 … 9 96 79 30 94
– VENDO 3 CALEFONT DE 11 LITROS C/U … 9 96 79 30 94
– VENDO 3 CASETAS METALICAS PARA PROTEGER CALEFON … 9 96 79 30 94
– PERMUTO GUITARRA POR BICICLETA … 9 79 93 64 72
– VENDO CASA HABITACION EN CHILE CHICO … 9 91 40 57 93
– SE PINTAN PATENTES PARA CAMIONES … 9 58 30 00 59
– SE OFRECE SRA PARA ASEO, CUIDAR NIÑOS Y ADULTO MAYOR … 9 62 88 44 23
– VENDO UN PANCHO Y 2 PORTONES GALVANIZADOS … 9 89 14 97 86
– VENDO UN ANDADOR … 9 89 14 97 86
– SE OFRECE CORTADOR Y PICADOR DE LEÑA … 9 37 39 66 02
– VENDO 3 TIRAS DE CAÑO NUEVAS … 9 75 27 73 55
– VENDO UNA CHAQUETA TALLA S NUEVA … 9 75 27 73 55
– VENDO MOTOR MONOFASICO … 9 75 27 73 55
– VENDO BICICLETA CHICA … 9 75 27 73 55
– VENDO 2 TORITOS O VIMS … 9 75 27 73 55
– VENDO CASETA DE CALEFON … 9 75 27 73 55
– SE RETIRAN ESCOMBROS … 9 75 27 73 55
– VENDO UN CONTAINER … 9 75 27 73 55
– VENDO SILLAS DE NIDO PARA BEBES Y AUTOS … 9 84 26 53 34
– VENDO CILINDRO DE GAS DE 5 KG … 9 84 26 53 34
– VENDO COCINA A GAS 5 PLATOS … 9 84 26 53 34
– VENDO MESA DE CENTRO Y UNA BICICLETA … 9 84 26 53 34
– VENDO MENAJE DE CASA Y UNA ALFOMBRA GRUESA … 9 84 26 53 34
– VENDO MESA DE CENTRO … 9 84 26 53 34
– VENDO COCINILLA A GAS 2 PLATOS … 9 84 26 53 34
– VENDO UNA MAQUINA ORILLADORA … 9 84 26 53 34
– NECECITO TECNICO PARA ARREGLAR ESTUFAS A GAS … 9 84 26 53 34
– NECESITO PERSONA QUE INSTALE CALEFON … 9 84 26 53 34
– VENDO SALMON … 9 68 42 42 46
– SE OFRECE PICADOR DE LEÑA … 9 20 05 78 23
– VENDO CHICHA FUERTE, TRATAR EN CALLE QUITRALCO # 411
– MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE 2025
