– ARRIENDO GENERADOR 7.5 K Y UNA MAQUINA DE SOLDAR … 9 20 92 41 51
– ARRIENDO UNA GALLETERA DE 4.30 PGS … 9 20 92 41 51
– ARRIENDO TALADRO ALAMBRICO E INALAMBRICO … 9 20 92 41 51
– VENDO KIA SPORTAGE AUTOMÁTICO AÑO 2006 … 9 96 79 30 94
– VENDO 3 CALEFONT DE 11 LITROS C/U … 9 96 79 30 94
– VENDO 3 CASETAS METALICAS PARA PROTEGER CALEFON … 9 96 79 30 94
– VENDO LAVAPLATOS GRANDE CON LLAVES … 9 96 79 30 94
– SE OFRECE CORTADOR DE LEÑA CON MOTOSIERRA … 9 66 61 60 58
– SÉ OFRECE CORTADOR, ORDENADOR Y PICADOR DE LEÑA … 9 37 39 66 02
– SE HACEN TRABAJOS DE CARPINTERIA … 9 37 39 66 02
– COMPRO CILINDRO DE GAS 15 KG … 9 56 37 95 16
– RETIRO ESCOMBROS EN AYSEN Y CHACABUCO … 9 86 08 25 43 – 9 87 32 61 88
– VENDO COCINA COMBUSTION LENTA AMESTI … 9 49 92 05 11
– SE PINTAN LETRAS PARA EMBARCACIONES … 9 58 30 00 59
– VENDO HUEVOS FRESCOS DE GALLINA … 9 38 77 09 74
– VENDO BASE DE CAMA DE UNA PLAZA … 9 68 69 13 47
– VENDO COCINA A GAS 6 PLATOS … 9 82 90 33 44
– COMPRO ASPIRADORA CHICA EN BUEN ESTADO … 9 84 26 53 34
– VENDO CHEVROLET CAPTIVA POR PARTES O COMPLETA … 9 85 28 69 79
– SE OFRECE PICADOR DE LEÑA … 9 20 05 78 23
– VENDO HORNO ELECTRICO … 9 27 57 48 64
– COMPRO CAMA DE MADERA 2 PLAZAS … 9 93 88 69 25
– REGALO UN COLCHON … 9 42 27 79 32
– VENDO GALLO DE 2 AÑOS … 9 36 23 20 28
– SE OFRECE VARON PARA CUALQUIER TRABAJO … 9 30 93 75 07
– VENDO BULTOS DE ROPA ADULTOS Y NIÑOS … 9 95 94 50 95
– LUNES 29 DE SEPTIEMBRE 2025
