– VENDO VEHICULO HYUNDAI VERACRUZ 2011 … 9 33 95 9671
– ARRIENDO GENERADOR DE 7.5 K … 9 20 92 41 51
– ARRIENDO MAQUINA DE SOLDAR … 9 20 92 41 51
– ARRIENDO UNA GALLETRA Y UN TALADRO ALAMBRICO E INALAMBRICO … 9 20 92 41 51
– NECESITO VARÓN PARA TRABAJAR EN ARREGLO DE PATIO … 9 89 02 19 05
– SE OFRECE CORTADOR Y ORDENADOR DE LEÑA … 9 84 26 53 34
– VENDO COMEDOR 6 SILLAS HEXAGONAL … 9 82 85 30 88
– RECIBO ELECTRODOMESTICOS DE REGALO … 9 79 89 46 99
– SE OFRECE SRA PARA CUIDAR NIÑOS O ADULTO MAYOR … 962 88 44 23
– VENDO CHEVROLET CAPTIVA AÑO 2007 … 9 85 28 69 79
– VENDE UNA BICICLETA ARO 12 Y UN ESCOOTER … 9 81 36 58 83
– VENDO UN HERVIDOR DE AGUA Y UN SACO DE DORMIR … 9 81 36 58 83
– VENDO HORNO INDUSTRIAL … 9 94 92 70 70
– VENDO KIA SPORTAGE 2008 PARA DESARME … 9 29 95 24 67
– VENDO JUEGO DE LIVING … 9 90 99 32 98
– MIERCOLES 08 DE OCTUBRE 2025
