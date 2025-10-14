– LUNES 13 DE OCTUBRE 2025

– VENDO KIA SPORTAGE AUTOMATICO AÑO 2006 … 9 96 79 30 94
– VENDO 3 CALEFONT DE 11 LITROS C/U … 9 96 79 30 94
– VENDO 3 CASETAS METALICAS PARA PROTEGER CALEFON … 9 96 79 30 94
– ARRIENDO GENERADOR 7.5 K … 9 20 92 41 51
– SE OFRECE CORTADOR Y PICADOR DE LEÑA … 9 37 39 66 02
– SE OFRECE PODADOR … 9 37 39 66 02
– VENDO TRAJE DE BUCEO COMPLETO … 9 62 28 87 48
– SE OFRECE MAESTRO EN CONSTRUCCION CON EXPERIENCIA … 9 68 60 24 02
– VENDO COBERTORES, SABANAS, FUNDAS Y ROPA VARIADA … 9 99 15 05 55
– VEBNDO CAMA DE PLAZA Y MEDIA … 9 95 48 66 45
– VENDO CEPILLO ELECTRICO … 9 59 56 16 15
– VENDO COLCHON KING Y BOTAS DE SEGURIDAD … 9 92 44 44 21
– VENDO BICICLETA NEGRA ARO 26 … 9 92 44 44 21
– VENDO DISCO DURO DE NETBOOK Y UNA ALFOMBRA … 9 92 44 44 21
– SE OFRECE SRA EN ASEO, CUIDAR NIÑOS O ADULTO MAYOR … 9 62 88 44 23
– VENDO POR ENCARGO IPHONE 11 … 9 85 04 11 64
– SE OFRECE CORTADOR DE LEÑA Y PASTO … 9 41 35 22 28
– SE HACEN INVERNADEROS Y VELLONES DE LANA … 9 41 35 22 28
– NECESITO MAESTRO (AYUDA SOCIAL) … 9 75 53 09 27
– VENDO BICICLETA DE NIÑO ARO 16 … 9 56 80 61 64
– VENDO IMPRESORA EN $ 10.000 PESOS … 9 52 56 34 11
– SE OFRECE MAESTRO SOLDADOR Y PINTOR … 9 81 96 34 37
– SE OFRECE CORTADOR Y ORDENADOR DE LEÑA … 9 81 96 34 37
