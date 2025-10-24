– COMPRO ALCANTARILLA … 9 33 05 96 71
– VENDO CILIONDRO DE GAS 5 KG Y UNA MESA DE VIDRIO … 9 72 39 95 79
– VENDO UNA COMODA Y TRAJES DE AGUA … 9 82 49 54 71
– VENDO BICICLETA ESTATICA Y ALFOMBRA DE PASILLO … 9 96 79 30 94
– VENDO 2 MARQUESAS CIC DE PLAZA Y MEDIA … 9 96 79 30 94
– VENDO MAQUINA DE COCER Y BORDAR REMINGTON … 9 96 79 30 94
– VENDO 2 BULTOS DE ROPA DE DAMA, NIÑA Y ADOLECENTE … 9 87 38 50 04
– VENDO CAMIONETA MAZDA BT 50 AÑO 2017 ZONA FRANCA … 9 87 01 07 36
– VENDO KIA FRONTIER 2.5 AÑO 2008 CONVENCIONAL … 9 82 86 18 74
– VENDO BULTOS DE ROPA … 9 95 94 50 95
– VENDO TOYOTA HILUX … 9 95 94 50 95
– SE PRESTAN SERVICIOS DE MENSAJERIA Y TRAMITES ETC … 9 71 35 41 62
– VENDO LONA DE PORTER Y CIERRA ELECTRICA STIHL … 9 77 16 36 06
– VENDO CAMIONETA SSANGYONG PARA REPARAR O DESARME … 9 84 18 81 43
– NECECITO TECNICO PARA ESTUFA A GAS E INSTALAR CALEFON … 9 84 26 53 34
– VENDO PLANTAS DE LECHUGAS … 9 73 71 84 61
– COMPRO CLOSET DE MEDIO USO … 9 48 72 50 56
– MARTES 21 DE OCTUBRE 2025
