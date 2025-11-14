– SE OFRECE MAESTRO PINTOR … 9 20 05 78 23
– SE HACEN FLETES DENTRO DE AYSEN … 9 56 03 64 72
– SE HACEN VIAJES ESPECIALES A DE PTO AYSEN A COYHAIQUE … 9 56 03 64 72
– VENDO LAVAPLATOS CON LLAVES … 9 96 79 30 94
– VENDO BICICLETA ESTATICA Y ALFOMBRA DE PASILLO … 9 96 79 30 94
– VENDO 2 MARQUESAS CIC DE PLAZA Y MEDIA … 9 96 79 30 94
– VENDO MAQUINA DE COCER Y BORDAR REMINGTON … 9 96 79 30 94
– SE OFRECE SRTA PARA TRABAJAR EN COMERCIO … 9 66 77 58 84
– SE OFRECE CORTADOR DE PASTO Y LEÑA … 9 41 35 22 28 – 9 74 45 91 12
– VENDO VELLONES DE LANA … 9 41 35 22 28 – 9 74 45 91 12
– VENDO HUEVOS DE CAMPO … 9 41 35 22 28 – 9 74 45 91 12
– SE OFRECE PERSONA PARA HACER ASADOS … 9 41 35 22 28 – 9 74 45 91 12
– VENDO PLANTAS DE LECHUGAS … 9 84 07 22 60
– SE OFRECE MAESTRO SOLDADOR … 9 81 96 34 37
– VENDO DOS VITRINAS Y UN MESON … 9 42 44 75 16
– SE OFRECE MAESTRO EN CONSTRUCCIÓN DE CASAS … 9 68 60 24 02
– VIERNES 07 DE NOVIEMBRE 2025
– SE OFRECE MAESTRO PINTOR … 9 20 05 78 23