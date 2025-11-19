– COMPRO UNA LAVADORA … 9 66 09 01 17
– NECESITO UN PICADOR DE LEÑA … 9 78 01 20 48
– VENDO CHEVROLET CAPTIVA AÑO 2006 … 9 85 28 69 79
– SE OFRECE SRA PARA TRABAJAR EN ASEO Y CUIDAR NIÑOS … 9 40 53 55 00
– RETIRO ESCOMBROS EN AYSEN Y ALREDEDORES … 9 86 08 25 43 – 9 87 32 61 88
– VENDO LAVADORA AUTOMATICA DE 11 KG … 9 31 73 88 48
– VENDO BOMBA PERIFERICA PKM 80 PARA REGADÍO …9 31 31 62 73
– COMPRO VALE DE GAS DE 5 KG … 9 94 84 33 47
– VENDO MUEBLE DE LAVAPLATOS … 9 40 11 18 07
– VENDO COCHE CUNA CON SILLA HUEVO PARA AUTO … 9 82 16 00 98
– VENDO GIMNACIO DE ETRETENCION PARA BEBE … 9 82 16 00 98
– VENDO BATERIA DE 200 AMPERES … 9 82 16 00 98
– SE OFRECE MAESTRO PINTOR Y ALBAÑIL … 9 20 05 78 23
– VENDO UN CONGELADOR … 9 44 26 39 65
– VENDO CASACA DE CUERO ECUATORIANO COLOR CAFE … 9 91 38 04 19
– VENDO MUEBLE Y UN FUENTON LAVAPLATOS … 9 75 59 74 12
– VENDO MOTOSIERRA STIHL … 9 41 54 43 13
– VENDO JUEGO DE LIVING … 9 90 99 32 98
– VENDO CELULAR MOTOROLA … 9 27 56 48 64
– VENDO BUCANERAS NEGRAS Y ZAPATOS DE TACOS … 9 30 10 66 72
– VENDO CORTADORA DE PASTO … 9 30 10 66 72
– LUNES 17 DE NOVIEMBRE 2025
– COMPRO UNA LAVADORA … 9 66 09 01 17