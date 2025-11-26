– ARRIENDO GENERADOR DE 7.5 KW … 9 20 92 41 51
– VENDO X-BOX CON 2 MANDOS … 9 59 56 16 15
– VENDO COLCHÓN EVEREST 2 PLAZAS … 9 92 44 44 21
– VENDO BICICLETA DE MUJER ARO 26 … 9 92 44 44 21
– VENDO UN DISCO DURO PARA NOTEBOOK … 9 92 44 44 21
– VENDO UN PAR DE BOTAS SEGURIDAD NUEVAS Nº 43 … 9 92 44 44 21
– VENDO ARBOL NAVIDEÑO + ADORNOS Y LUCES … 9 31 23 86 97
– VENDO UNA BICICLETA CHICA … 9 31 23 86 97
– SE OFRECE CORTADOR DE PASTO EN R/SUR … 9 32 44 37 18
– VENDO CULINDRO DE GAS 5 KG … 9 49 53 90 16
– VENDO COCINA 5 PLATOS Y UNA COCINILLA 2 PLATOS … 9 84 26 53 34
– VENDO SILLAS DE NIÑOS PARA AUTOS … 9 84 26 53 34
– VENDO FUENTON LAVAPLATOS … 9 84 26 53 34
– VENDO ROPA DE NIÑOS Y ADULTOS HOMBRES Y MUJER … 9 84 26 53 34
– VENDO TECLE HASTA 500 KG NUEVO Y UNA BICICLETA ARO 26 … 9 86 93 96 12
– SE OFRECE CORTADOR DE PASTO Y LEÑA Y
– SE OFRECE LIMPIADOR DE CAÑOS … 9 44 04 61 89
– SE OFRECE PERSONA PARA ARREGLO O DESPASTE DE JARDÍN … 9 63 27 70 93
– COMPRO VALE DE GAS DE 5 O 15 KG … 9 94 84 32 47
– VENDO VEHICULO MARCA CHEVROLET SAIL AÑO 2012 … 9 84 26 53 34
– VENDO PUERTA DE EXTERIOR … 9 99 58 06 36
– VENDO UN CELULAR … 9 88 99 73 50
– VENDO BOTE DE FIBRA CON MOTOR FUERA DE BORDA DE PATA LARGA … 9 82 76 13 41
– VENDO CAMION HYUNDAI PORTER AÑO 2007 … 9 77 16 36 06
– SE OFRECE CORTADOR DE PASTO Y LIMPIA PATIOS … 9 79 73 57 31
– VENDO BULTOS DE ROPA Y 4 CAMISAS DE FRANELAS NUEVAS … 9 95 94 50 95
– VENDO BULTOS DE ZAPATOS … 9 95 94 50 95
– VENDO BULTO DE ROPA EN BUEN ESTADO … 9 77 59 96 26
– VENDO CILANTRO, TRATAR EN PSJE LAGO YULTON # 654
– LUNES 24 DE NOVIEMBRE 2025
