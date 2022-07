A través de un mensaje de texto que llega a los teléfonos celulares y que supuestamente habría sido enviado desde una entidad bancaria, se da cuenta a los usuarios de ser beneficiario o beneficiaria del IFE Laboral.

Aysen.- De esa forma opera un nuevo intento de fraude, que ya se ha viralizado en las redes sociales. En importante señalar que, el mensaje está asociado una URL, la que luego direcciona a una web similar a la de Banco Estado.

Cuando ya se ingresa a esta página, se pide al usuario digitar el RUT y clave de la cuenta bancaria, de esa forma quienes están detrás de este ilícito buscan obtener datos privados de la víctima y llevar adelante la estafa.

Cabe señalar que, el mencionado del IFE Laboral, es un beneficio al que se debe postular a través de la web de Chile Atiende o Sence, avisando posteriormente al postulante sobre el resultado del trámite. Por lo tanto, el IFE Laboral, no tiene relación con alguna entidad bancaria, las cuales solo se encargan de canalizar los pagos.

“Les quiero advertir de que andan circulando mensajes de texto, SMS y un correo electrónico, que son falsos, indicando que usted se habría ganado el IFE Laboral, por favor no apriete nada eso es totalmente falso. A las personas que han postulado, les va a llegar un correo directamente del Sence, correo que ellos ingresaron al momento de la postulación. Así es que, por favor muy atentos para no caer en esta nuevo estafa”, manifestó el Seremi del Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz.