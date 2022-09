Anita Romero llamó a las autoridades de la región, políticas y electas por la ciudadanía, que tomen conciencia de la necesidad de resolver este problema, principalmente por aquellos adultos mayores que no tienen los medios ni la tecnología para reclamar o enviar un correo a quienes deben entregar soluciones concretas.

Diversas han sido las gestiones y reuniones que un grupo de 14 familias de localidades al interior de la comuna de Chile Chico han realizado, con el fin de concretar el sueño de la casa propia, luego de haber efectuado toda la tramitación existente y haber postulado al beneficio de construcción en sitio propio.

“Existen 14 familias del interior de la comuna de Chile Chico, a la espera de una respuesta por parte de Serviu a una solicitud que lleva bastante tiempo y que tiene que ver con definir una entidad patrocinante para la adjudicación que ellos ya tienen, para la construcción de vivienda en sitio propio. Estas familias llevan aproximadamente 4 años, algunos llevan mucho más tiempo, esperando la resolución de este conflicto y que demandan los mismos usuarios”, comentó Anita Romero.

La vecina del interior de la comuna de Chile Chico, añadió que, “hay dentro de estas 14 familias casos críticos, como gente de tercera edad, gente que no puede pasar otro invierno en las condiciones que está. Y esta es una historia de largo aliento, que no termina, entonces, eso deja un poco frustrados a los mismos vecinos. Hace tres años atrás, la entidad patrocinante que llevaba adelante estos programas, dejó de ser la entidad encargada y volvieron las carpetas a Serviu Cochrane en un inicio”.

El deambular de los antecedentes y la posibilidad de concretar la ejecución de sus proyectos habitacionales, continuó, dijo Anita Romero. “Posteriormente, Serviu de Cochrane desligó un poco de responsabilidad y de estas carpetas a una entidad patrocinante privada, en este caso a Marcos Fierro. Estas 14 familias tuvimos reunión con esta entidad y dentro de la reunión se llevaron a cabo un sinfín de nuevas normas, que tenían que ver con menos cantidad de metros cuadrados y así varias modificaciones, la gente aceptó y firmó para seguir adelante con esta entidad patrocinante”.

Romero, indicó que ya se han realizado reuniones con las nuevas autoridades del Ministerio de Vivienda en la región, pero hasta el momento no existe solución al requerimiento de las familias. “A la fecha hemos tenido reuniones con la misma Seremi, pero no hemos llegado a ninguna conclusión, todavía estamos en espera de que las autoridades regionales tomen cartas en el asunto y puedan dar alguna resolución definitiva, a un conflicto que ya se está haciendo un poco insostenible”, puntualizó.