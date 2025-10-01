Se extiende el plazo para conformar Comité Estratégico Regional para la Gobernanza de Escazú

Hasta el sábado 4 de octubre se extendió el plazo para que las organizaciones de la sociedad civil puedan participar del proceso de conformación del Comité Regional para constituir la Gobernanza del Acuerdo de Escazú en Chile.

El Seremi del Medio Ambiente, Yoal Díaz, recordó a la comunidad que la región de Aysén es una de las 5 regiones del país que han optado por conformar un Comité Estratégico Regional, por cuanto llamó a las organizaciones sociales, sector académico y privado a presentar sus candidaturas “la Gobernanza de Escazú se inspira en los principios de inclusión, transparencia, paridad, interculturalidad, enfoque de derechos y pertinencia territorial, por eso es de suma importancia que nuestros actores regionales se sumen a esta oportunidad de participación para la implementación de este acuerdo y tomar un rol protagónico en la ejecución de esta hoja de ruta”.

El Acuerdo de Escazú busca que los ciudadanos tengan la posibilidad de proteger los derechos ambientales para corregir daños y resolver conflictos que afectan el ambiente basándose en cuatro principios fundamentales: Mejora el acceso a la justicia ambiental; insta a que Chile tenga más participación pública; eleva los estándares de la generación y entrega de información ambiental; y protege a defensoras y defensores de Derechos Humanos en materia ambiental.

La convocatoria busca ampliar las oportunidades de participación, promoviendo un mejor acceso a la información ambiental, la justicia ambiental, participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, y acciones orientadas al reconocimiento y protección de personas defensoras del medio ambiente.

Para este llamado invitamos a las organizaciones a incorporarse en el Registro Nacional de organizaciones o instituciones, para participar en el proceso de elección de representantes que integrarán el Comité Regional por Escazú.

Durante el periodo de convocatoria las organizaciones interesadas deberán acreditar su participación y postular candidaturas a través del sitio web oficial https://escazu.mma.gob.cl, donde además podrán descargar las reglas para la conformación y funcionamiento de la Gobernanza de Escazú en Chile (Res. Ex 4890/2025) y realizar consultas a través del correo electrónico escazuchile@mma.gob.cl

Las elecciones se realizarán vía plataforma electrónica, los días 20 y 21 de octubre, garantizando paridad de género, representatividad sectorial y un proceso transparente, democrático y con enfoque de derechos.