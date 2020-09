Hasta la casa de la Sra. Doris Solís en Coyhaique llegaron las autoridades regionales del FOSIS y del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para hacer el lanzamiento de la Fonda FOSIS y conocer el emprendimiento de repostería “Lubriarma”, donde se elaboran las típicas hojarascas para hacer los alfajores chilenos rellenos con chancaca.

“Fonda FOSIS” es la segunda vitrina digital para emprendedores que levanta el Fondo de Solidaridad e Inversión Social este 2020, abriendo así una nueva oportunidad para generar ventas online y apoyar a negocios en época de crisis. Esta iniciativa temática busca rescatar oficios y productos tradicionales de la cultura chilena, tomando en cuenta también elementos identitarios y particulares de cada región.

Las 4 categorías presentes en esta nueva vitrina digital dieciochera son: Artesanía y manualidades, Comida, Mundo infantil y Vestuario y calzado. Los productos que se ofertan en esta iniciativa cuenta con interesantes promociones y descuentos especiales que se pueden ver en el sitio web, al cual se puede acceder en fonda.fosis.cl o a través del banner principal en la página del FOSIS (www.fosis.gob.cl).

La emprendedora Doris Solís, valoró positivamente esta plataforma digital que espera le permita llegar a nuevos clientes junto con aumentar sus ventas para estas festividades. “Feliz porque voy a tener muchos más clientes que me vengan a comprar. Los alfajores de chancaca que vendo son un producto sano, también elaboro hojarascas, discos para tortas y flores para hacer canapés. Mi emprendimiento se llama Lubriarma y me pueden buscar por ese nombre en Facebook. Ya hay harta gente que me ha encargado, por lo que estoy muy feliz y agradecida del FOSIS.”

“En estas fiestas patrias queremos invitar a los ayseninos, y a lo largo de todo Chile, a conocer nuestra Fonda FOSIS, donde estamos ofreciendo diversos productos enfocados y en el marco del 18 de septiembre. En esta oportunidad visitamos a Doris, usuaria FOSIS del 2016, que hoy nos muestra cómo ha avanzado con su emprendimiento de alfajores. Hacemos un llamado a todos para aprovechar los productos locales de pequeños emprendedores y emprendimientos familiares para apoyar y activar la economía local en estas fechas”, destacó la directora regional del FOSIS, Dominique Bräutigam.

El secretario regional del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Marcelo Jélvez, aseguró que “en tiempos de pandemia cualquier esfuerzo es necesario y emprendedoras como Doris nos están dando el ejemplo, así como ella hay muchas emprendedoras a nivel regional que están siendo apoyadas por el FOSIS gracias a esta tremenda iniciativa, que busca dar dinamismo a las ventas en fiestas patrias. Tenemos desde el 10 y hasta el 20 de septiembre para poder adquirir estos productos típicos y disfrutarlos en familia.”

En la Fonda FOSIS se podrán encontrar emprendedores de las comunas de Coyhaique, Río Ibáñez, Cisnes y Aysén, los que ofrecen trajes típicos como vestidos de china y falsos, hojarascas y alfajores chilenos, empanadas, mote con huesillo, aliño chimichurri, yerba mate, tazones estampados, artesanía en greda, telar, madera y cestería en manila.