Los profesionales del área de Secplac de la Municipalidad de Chile Chico ya se encuentran trabajando en una iniciativa de similares características para Puerto Guadal.

Chile Chico.- Para la administración del Alcalde Ricardo Ibarra, apostar a proyectos e iniciativas que vayan en directo beneficio de la comunidad y en un área tan importante como la salud, ello nunca significará un gasto, sino más bien una inversión.

Es de esta forma que, en la última sesión del Concejo Municipal el administrador, Omar Ruiz, acompañado de una profesional de la dirección de obras, presentaron el proyecto de un “Centro Kinésico” para Chile Chico, con una inversión de 70 millones de pesos y que tendrá un alcance comunal.

Tras conocerse la opinión de todos los integrantes del Concejo Municipal la iniciativa fue sometida a votación, siendo aprobada por el Alcalde, las Concejalas Teresa Aguilar, Velides Urrutia, Nelly Sepúlveda y el Concejal Erwin Águila. Mientras que los Concejales Iván Henríquez y Juan Mejías rechazaron.

“Creemos que dar salud es dar una mejor calidad de vida a la gente, dar dignidad, corregir sus problemas y aliviar sus dolores”.

Para la máxima autoridad comunal, esta es una obra necesaria, ya que mantiene la convicción de que la salud en nuestro país y en nuestra comuna, no debe ser un negocio, sino más bien un derecho que permita dar una mejor calidad de vida a la gente.

“Esto viene a solucionar la demanda urgente de muchos pacientes que tienen problemas de motricidad y en lo particular, este proyecto fue consensuado con la asesoría del hospital de Chile Chico, fue conversado con los dirigentes de los adultos mayores y todos estuvieron de acuerdo. La iniciativa fue presentada al Concejo y fue aprobada por cinco votos a favor y dos en contra. En ese sentido, lamento que haya personas que no pudieron ver lo necesario y urgente que es para nuestro pueblo poder seguir entregando salud. La salud no es un negocio, lamentablemente en Chile hay algunos sectores que creen que este tema puede transformarse en un negocio, pero en el caso de nuestra gestión municipal, creemos que dar salud es dar una mejor calidad de vida a la gente, dar dignidad, corregir sus problemas y aliviar sus dolores”.

El “Centro Kinésico” que se construirá en Chile Chico será parte de la Clínica de Salud Municipal y que pronto iniciará su licitación, informó el administrador, Omar Ruiz.

“De esta forma la Clínica Municipal sigue creciendo, contar con un nuevo espacio de 156 metros cuadrados, con una sala multiuso para que se puedan atender allí todos nuestros adultos mayores, la población en general que requiera de rehabilitación y atención kinésica. Estamos muy contentos como Clínica Municipal, poder contar con este nuevo espacio que se va a poder licitar prontamente, lo que va a generar un Centro Kinésico de primer nivel, para poder beneficiar a toda la comunidad, contar con elementos necesarios y contribuir a que la ciudadanía mejore su calidad de vida”.

Como una “excelente” iniciativa calificó el proyecto la Concejala Teresa Aguilar, quien siempre ha respaldado todas las iniciativas que vayan en directo beneficio de la comunidad y principalmente de los adultos mayores. “El proyecto a mí me parece excelente, porque aquí en nuestra comuna tenemos muchos adultos mayores que tienen problemas de salud, algunos no pueden caminar bien, tienen problemas en su articulaciones, dolores musculares y por ello sería muy bueno que funcionara el Centro Kinésico”.

En tanto, la Concejala Velides Urrutia, puso en valor el nuevo espacio de salud municipal, ya que, con este recinto se realizarán atenciones a nivel local y comunal, evitando así que muchas personas viajen o deban esperar una hora en Coyhaique.

“Yo aprobé porque me parece una gran oportunidad que tenemos los chilechiquenses, me refiero a toda la comuna de Chile Chico a subir nuestro nivel de vida, obteniendo una atención kinesiológica a otro nivel. Esto significa que nosotros tendríamos a disposición este Centro Kinésico, para atender las necesidades de los adultos mayores, niños, jóvenes y de toda la comunidad. Es así como nos permitiría tener una atención local, lo que conlleva no ir a Coyhaique o a otro centro, donde muchas veces hay que pagar las atenciones y la gente se queda en el intento porque no puede pagar”.

El Alcalde Ricardo Ibarra ya instruyó a los profesionales del área de Secplac de la Municipalidad de Chile Chico, con el fin de que desarrollen una iniciativa de similares características para Puerto Guadal y cubrir con la misma atención kinesiológica para los vecinos y vecinas del interior de la comuna.