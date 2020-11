Cerca de 4 kilómetros de camino de acceso y la posterior instalación de un puente mecano sobre las aguas que une las riberas del punto Río Blanco-Lago Portales, fueron anunciados este martes en la reunión sostenida por el alcalde de Aysén, Luis Martínez, conjuntamente al secretario regional ministerial de Obras Públicas, Néstor Mera con los vecinos del sector.

Puerto Aysen.- Al respecto, el edil señaló que “los vecinos nos habían pedido conversar y saber en qué está este proyecto de puente mecano. Ellos tenían programada otras reuniones, pero como el seremi venía a Puerto Aysén, le pedí gentilmente si nos podría recibir”.

Es así que hasta el auditorio del edificio consistorial arribaron vecinos y dirigentes, quienes quisieron conocer de primera fuente el estado de esta iniciativa, que apunta a dar solución las problemáticas respecto a camino de acceso y demanda histórica de contar con conectividad en este punto geográfico. “De acuerdo a lo que nos dijo el seremi, el proceso del camino está en licitación y a fines de enero ya podrá iniciar este anhelado proyecto, donde podrá instalarse el futuro mecano a presupuesto del año 2021. Es decir, durante el 2022 podremos ver de una vez por todas el puente de una vez, y así cumplir ese anhelo de hace más de 30 años”.

“Estas no son promesas, son trabajos. Me puse del lado de los vecinos, voy a trabajar, voy a esta junto a ellos en todo momento y ser un garante de que esto se está llevando adelante, que el puente está guardado, esperando. Así que como comuna, felices porque podremos integrar un sector que es productivo, turístico y que tiene este anhelo. Es un adelanto que este municipio va a pelear junto a los vecinos del sector”, dijo la máxima autoridad comunal.

Por su parte, el secretario de Estado, Néstor Mera, manifestó su satisfacción tras la instancia de conversación abierta y directa, que busca entregar una mejor calidad de vida para todos quienes residen en este sector de la comuna aysenina. “Ha sido una reunión muy grata, agradecer enormemente al alcalde Luis Martínez, que ha sido un gran apoyo para nuestro ministerio en la comuna, hemos trabajado muy mancomunadamente, nos ha ayudado mucho a orientar los esfuerzos que hacemos como Obras Públicas”.

Agregó que “en esta reunión hablaron aquellos que llevan décadas esperando por este puente, vecinos más jóvenes que están llegando en el último tiempo, pero todos con la misma necesidad, y quedamos todos muy conformes, porque logramos informar de las cosas que estamos haciendo. En primera instancia, que estamos listos con los cuatro kilómetros de camino, que estamos adjudicando en este minuto y que esperamos ya a fines de enero sea una realidad y se empiece a construir este camino, que está pensado y diseñado con un sólo objetivo, que es una vez esté listo el camino, podamos instalar el puente para que finalmente podamos conectar a través de esta segunda ruta entre Coyhaique y Aysén, que sea una ruta alternativa, turística, productiva que permita el desarrollo social y económico de los vecinos que allí viven, por lo tanto, partimos con el camino y además esperamos aproximadamente el segundo semestre del próximo año estar licitando las fundaciones de lo que será la instalación del este puente mecano del MOP y que tenemos ya en el recinto de Vialidad de Puerto Aysén resguardado, para instalarlo a los vecinos. Así que muy buena noticia para los vecinos del sector El Blanco, Lago Portales, todo este hermoso sector que se une con Coyhaique a través de Lago Atravesado y que esperamos en un futuro sea un importante polo de desarrollo turístico y social para la comuna”.

REACCIONES

Para los vecinos de Río Blanco-Lago Portales, esta noticia vendrá a dar solución a más de tres décadas de solicitud respecto a conectividad vial.

“Me siento complacido con esta reunión porque puedo saber que ahora sí va a haber puente. Tengo 73 años, y lo único que espero es que Dios me de salud y vida y no morir antes de estar en la inauguración, para lo que mis padres no pudieron presenciar, pueda hacerlo yo”, señaló emocionado el vecino Bernabé Antecao, quien ha vivido toda su vida en el sector.

Para la vecina Lisset Soto, esta reunión es fundamental porque, además de las buenas noticias, viene a dar la posibilidad de despejar de forma directa, cualquier duda respecto al proceso, fecha, montos u otros. “Nos vamos todos muy conformes porque fueron muy claros el sr. seremi y el sr. alcalde, así que nos vamos muy satisfechos y esperanzados porque hay una licitación y Dios mediante tendremos trabajo este año que viene por el camino, así que eso es muy provechoso para todos los vecinos”.

Finalmente, Daniel Cortés, presidente Comité Pro-adelanto Río Blanco, relevó la convocatoria, así como el trabajo desarrollado por ambas instituciones en pos de los vecinos que forman parte de este sector lacustre rural de la comuna. “Nos vamos muy satisfechos con esta reunión y esperamos a fines de enero se comience el camino, que va a durar por lo menos seis meses, y luego seguir luchando por el puente, queremos un puente definitivo para el sector”.

Añadió que “estamos muy agradecidos del alcalde por su gestión y por todo el apoyo que nos brinda. El tema del puente, la solicitud es algo histórico. Esto es un beneficio que será para la comuna, los vecinos siempre nos prestamos apoyo y ahí hay un sector muy aislado como es lago portales, es zona turística, está el sector lago atravesado, donde hay mucha gente, así que muy bueno para todos, par el crecimiento de la comuna y una mejor calidad de vida”, concluyó.