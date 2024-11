Carabineros de Aysén registrarán constancias por segunda votación de Gobernadores

El próximo domingo 24 se realizará la segunda votación de Gobernadores Regionales en 11 regiones del país: Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía y Los Lagos.

Aysén.- Si una persona no asiste a votar, no necesita hacer ningún trámite ante el Servel, debe esperar la citación del Juez de Policía Local correspondiente al domicilio electoral, la que llega en los meses siguientes.

En ese caso, es importante guardar la documentación o medio de prueba para presentar ante el juez. En esa instancia podrán excusarse quienes acrediten enfermedad, que se encontraban fuera del país, que desempeñaron funciones que establece la ley 18.700 para que la votación se lleve a cabo, se vieron afectados de un impedimento grave o se encontraban a más de 200 km del local de votación.

El Delegado Presidencial Regional, Jorge Díaz Guzmán, indicó que en la Región de Aysén se han realizado todas las coordinaciones para que este proceso se desarrolle en forma expedita en comisarías, tenencias o retenes de Carabineros.

“Hay segunda vuelta de las elecciones de gobernadores y gobernadoras regionales. Si bien es cierto nuestra región ya tiene resuelta electoralmente esa instancia, hay muchos ciudadanos y ciudadanas que pueden estar en nuestra región y que están imposibilitados de ir a votar a estas regiones donde se va a desarrollar la jornada electoral. Por ello, Carabineros va a estar a disposición para que los ciudadanos se puedan justificar respecto de su deber cívico en estas regiones”, señaló.

El Jefe de la XI Zona de Carabineros de Aysén, General Eduardo Palma Fuentes, agregó que todas las unidades estarán disponibles entre las 08:00 y 23:59 horas del próximo domingo.

“Carabineros de Chile está preparado, se hicieron reuniones, se instruyó a nuestra gente para ir a esta segunda vuelta y tomar las constancias de aquellos ciudadanos que se encuentren a más de 200 kilómetros de distancia. Todos nuestros destacamentos van a estar aprestos desde las 08:00 hasta las 23:59 horas para acoger a aquellos ciudadanos que no puedan ir a votar y que se encuentren a más de 200 kilómetros de su local de votación”, puntualizó.

En el caso de los vocales que ejercieron efectivamente su rol en octubre, según indica la ley, deberán desempeñarse nuevamente como tales este 24 de noviembre. La misma normativa establece que el no asistir a cumplir con la función de vocal tiene una sanción que puede ir desde 2 a 8 UTM según lo decida el Juez de Policía Local (entre $ 133.122 a $ 532.488).