Aysén explora la transición energética con estudio para producir Hidrógeno Verde

Corfo Aysén y la Seremi de Energía lideran un estudio pionero que explora el potencial del hidrógeno verde como una solución sostenible a los desafíos energéticos locales. Este estudio, que culminará en mayo de 2025, concluirá con un seminario abierto al público donde se presentarán los resultados.

Coyhaique.- La Región de Aysén está dando un paso clave hacia un futuro energético más sostenible con el Estudio de Diversificación de la Matriz Energética a través de la Producción de Hidrógeno Verde en la Región de Aysén. Este proyecto, financiado por el Gobierno Regional y liderado por Corfo, la Seremi de Energía y el Comité de Hidrógeno Verde de Corfo, desarrollado por el consorcio DICTUC – Patagonia Sostenible de Aysén, busca evaluar la factibilidad técnica y económica de producir hidrógeno para la generación de energía eléctrica en sistemas aislados de la Región de Aysén.

En la Región de Aysén, el 91% de los sistemas aislados dependen del diésel para generar electricidad, lo que representa un desafío significativo en términos de costos, emisiones y seguridad del suministro. Este estudio busca evaluar si es posible reemplazar combustibles fósiles con hidrógeno verde, una alternativa sostenible que no solo permitiría reducir las emisiones de CO₂, sino también posicionar a la región como un actor clave en un mercado global proyectado a alcanzar 600 mil millones de dólares para 2050. Aprovechar el hidrógeno verde podría transformar no solo la matriz energética de Aysén, sino también su economía, al crear nuevas oportunidades de empleo y atraer inversiones.

“Queremos aprovechar nuestro potencial eólico, hídrico y solar para enfrentar los desafíos locales y contribuir a la transición energética global,” señaló Humberto Marín Leiva, director de Corfo Aysén. “Este proyecto representa una oportunidad única para convertir los recursos renovables de Aysén en energía limpia, mejorando la seguridad energética de nuestras comunidades y creando empleos de alto valor agregado,” agregó.

El proyecto también se alinea con los esfuerzos nacionales de promover el hidrógeno verde como pilar estratégico en la lucha contra el cambio climático y la diversificación energética. Desde su aplicación en sistemas eléctricos locales hasta su proyección como recurso exportable, esta iniciativa apunta a colocar a Aysén en el mapa energético mundial.

En el seminario de lanzamiento, el Gobernador Omar Muñoz Sierra, enfatizó la importancia de esta alianza estratégica. “La colaboración entre instituciones públicas, el sector privado y la academia será clave para materializar este sueño que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de Aysén,” señaló.

Por su parte, el Seremi de Energía, Tomás Laibe, destacó la importancia estratégica del hidrógeno verde para enfrentar los desafíos energéticos locales y posicionar a Aysén como un referente en la transición hacia energías limpias. “Aysén tiene un enorme potencial en energías renovables como la eólica, hídrica y solar, pero aún enfrentamos problemas de suministro, especialmente en localidades aisladas. Este estudio nos permitirá analizar cómo el hidrógeno verde puede ser una solución sostenible para diversificar nuestra matriz energética y resolver problemas de estabilidad del servicio, mientras generamos nuevas oportunidades económicas para la región”.

El estudio incluye un análisis detallado de las alternativas de distribución y exportación de Hidrógeno Verde, además de diseñar un modelo de gestión que facilite su implementación. Con ello, se busca no solo explorar la diversificación de la matriz energética, sino también fomentar una industria sostenible que beneficie a las generaciones actuales y futuras.

Los actores involucrados destacan el impacto positivo de esta iniciativa en la reducción de emisiones de CO₂, la generación de empleos locales y el fortalecimiento de la economía regional.

El hidrógeno verde, obtenido a partir de fuentes renovables, representa una oportunidad histórica para que Aysén no solo reduzca su dependencia de combustibles fósiles, sino también dinamice su economía local, generando empleo y atrayendo inversiones.