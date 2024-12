¿Cómo elegir un juguete? Entregan consejos para resguardar la seguridad de las infancias en esta Navidad

Comprar solo en el comercio establecido, exigir boleta, y que la etiqueta esté siempre en español, son parte de los consejos entregados por las autoridades regionales, en el marco de las fiestas de fin de año, fecha en que las fiscalizaciones al comercio se incrementan.

Coyhaique. – A nivel país, las ventas del comercio durante el mes de septiembre aumentan notablemente producto de la Navidad, siendo los juguetes uno de los productos más adquiridos durante esta fecha.

En ese contexto, tanto la Seremi de Salud Aysén como el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) incrementan las fiscalizaciones realizadas a los locales de venta de juguetes, esto con el fin de velar por la salud y el cumplimiento de las normativas asociadas, con énfasis en las características principales que deben reunir y la información entregada en el etiquetado de estos productos.

Adquirir juguetes sólo en el comercio establecido, exigir boleta de compra, comprar juguetes cuyas características sean apropiadas a la edad del niño y cumplir con un correcto etiquetado, son parte de las recomendaciones entregadas por las autoridades.

“Nos interesa que los consumidores tengan seguridad de lo que compran, por eso estamos haciendo estas fiscalizaciones de los productos que están en el mercado. A nivel nacional, hemos detectado que hay productos que ingresan al país no precisamente con toda la documentación, y por lo tanto no están certificados por todos nuestros organismos, tales como Salud, Superintendencia de Electricidad y Combustibles, entre otros”, indicó el Delegado Presidencial Regional, Jorge Díaz Guzmán.

Por su parte, la Seremi de Salud Aysén, Carmen Monsalve Gómez, hizo hincapié en la responsabilidad que tienen padres, madres y cuidadores de nuestras infancias al momento de elegir un juguete, donde más allá de que sea divertido, debe contar con todas las medidas de seguridad para niños y niñas, siendo fundamental el correcto etiquetado de éstos.

“Es importante que al comprar o elegir el producto lo hagamos de manera segura y responsable. El producto siempre debe tener un etiquetado que sea legible, con la letra clara, grande y en español. Si existe alguna restricción de uso por edad, tiene que estar claramente identificado, sobre todo si posee piezas pequeñas para evitar riesgo de asfixia. Si el juguete puede ser inflamable, también debe estar indicado, para mantenerlo lejos de las fuentes de calor”, detalló la Seremi de Salud.

La autoridad sanitaria precisó que dentro de los alcances del Decreto Supremo 114/05 del Ministerio de Salud, que es el que regula estos productos, también se señala que los juguetes que cuenten con piezas pequeñas o características similares, deben explicitar con una leyenda o símbolo que indique la edad recomendada por el fabricante, con la advertencia “Usar bajo vigilancia de un adulto”, mientras que en el caso de productos tales como juegos químicos o modelos para armar, deben contener instructivos en español, cuidando así la seguridad de todos y todas.

En lo que respecta a los derechos de los consumidores, la directora regional de SERNAC, Sandra Espinoza, recalcó que los padres, madres y cuidadores tienen el deber de informarse sobre sus derechos, y hacerlos valer en caso que sea necesario, sobre todo en lo que respecta a la garantía legal.

“Si al comprar un producto nuevo y éste presenta alguna falla, tiene derecho a tres opciones que son a elección del consumidor, no es el local el que pueda imponer la alternativa. Estas tres opciones son: la devolución del dinero que se pagó por la compra, el cambio del producto por otro nuevo, o la reparación del producto si es pertinente. La garantía legal no puede ser limitada ni restringida, y tiene un plazo de seis meses desde que se adquiere el producto. Así que no son válidos, por ejemplo, letreros o información que dice que ‘en este local no se aceptan cambios ni devoluciones’ o que la garantía legal se limita a un espacio de tiempo menor” detalló la directora regional de Sernac.