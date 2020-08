Preocupación existe entre dirigentes sociales de la comuna de Aysén, luego de que se enterarán que serían citados a declarar y probablemente formalizados producto de las manifestaciones y cortes de ruta que se originaron en varias localidades, debido a las demandas por mayor control y fiscalizaciones en torno a la pandemia.

Aysen.- Carlos Díaz, presidente Unión Comunal de Aysén se refreía a esta situación.

“Vecinos que estuvieron por ejemplo en la toma del kilómetro 8 fueron citados a fiscalía por el tema de toma de caminos, por la ley anti barricadas y todo ello. Este es un tema que esperamos ver con la autoridad, hay una conversación pendiente con la señora Intendenta y obviamente con fiscalía, porque hay varios nombres, incluso está el mío, claro que no ha llegado ninguna citación aun, pero si hay nombres dando vueltas”.

Díaz, señaló además que, “hay vecinos de Chacabuco más un par de vecinos de Puerto Aysén y los que cortamos el kilómetro 8 hace un tiempo atrás. Vamos a ver en que queda esto, está la ley anti barricadas, yo creo que fue por ese tema. Pero, nosotros no cortamos de gusto, no fue un capricho, sino que gracias a Dios Aysén esta como esta justamente por los cortes no solo en Aysén, Chacabuco, también en Cisnes, Melinka y hay otros vecinos que están citados”.

El Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Aysén, señalo que como organizaciones sociales respaldaran a quienes se puedan ver perjudicados producto de estos requerimientos. “Hemos estado conversando a nivel regional, Camila Salas, que está en la mesa Covid, nos está informando de que se han contactado con lugares como Cisnes, Melinka, donde existirían citaciones a fiscalía, pero ya hay nombres dando vuelta, pero de las policías aún no ha llegado nada. Queda pendiente la conversación con los dirigentes de Chacabuco, para que ver cómo avanza esto y entregar el apoyo a quienes se verían afectados”, puntualizó Carlos Díaz.