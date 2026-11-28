En el marco del plan de fortalecimiento de la función operativa y con la finalidad de potenciar a distintos estamentos institucionales; Carabineros de Chile, por intermedio del Departamento de Personal Civil P.5 dependiente de la Dirección Nacional de Personal, anunció la apertura de 171 puestos de trabajo, los que estarán disponibles para postulación desde el 27 de noviembre hasta el 13 de diciembre del presente año.

Las postulaciones al proceso buscan incorporar profesionales, técnicos y administrativos especializados y no especializado, que apoyen el funcionamiento administrativo interno de distintas Altas Reparticiones, Reparticiones y Unidades de las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Bío-Bío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

Entre los empleos disponibles se cuentan cargos para profesionales (Analistas Social, Territorial y Enfermero); técnicos (Técnico en Informática, Técnico en Odontología, Técnico Analista Contable, Técnico Cocinero, Técnico en Compras, Técnico Gestor de Activos, Técnico Jurídico, Técnico Mecánico y Técnico Social); administrativos especializados (Administrativo, Bodeguero y Operador de Emergencia) y administrativos no especializados (Auxiliar de Servicios Menores y Estafeta).

Las remuneraciones varían según el cargo, la función y el lugar donde dichos cargos se destinarán, con sueldos que van desde los $628.198 hasta los $2.322.320. Con ello, la institución busca atraer a un perfil diverso de postulantes a nivel nacional, ya sea Administrativos, técnicos en nivel superior y profesionales con formación universitaria.

El objetivo de esta convocatoria es incorporar personal a contrata idóneo, con las competencias necesarias para aportar a la gestión institucional y optimizar el funcionamiento interno mediante trabajo especializado en distintas áreas del quehacer institucional; reemplazando a diversos funcionarios de Planta que actualmente ejercen funciones de apoyo y administrativas, para que éstos sean destinados a cumplir funciones operativas en beneficio de la comunidad.

Los interesados podrán postular a través de la plataforma única de postulaciones de Carabineros de Chile: www.postulaciones.carabineros.cl.