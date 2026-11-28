Detectives de la agrupación Modelo Territorial Cero (MT-0) de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) Aysén de la Policía de Investigaciones de Chile, llevaron a cabo un procedimiento policial que terminó con la detención de un ciudadano chileno por el delito de microtráfico de drogas.

Aysén.- Se trata del resultado de un proceso investigativo, en coordinación con la Fiscalía Local de Puerto Aysén, con la finalidad de detectar la venta de sustancias ilícitas en la provincia de Aysén.

Al respecto, el subprefecto Juan Pablo Arévalo Reinoso, jefe de la BICRIM Aysén, comentó que “detectives del Modelo Territorial Cero, en plena coordinación con el Ministerio Público de Aysén, detuvieron a un ciudadano chileno, mayor de edad, quien ofrecía y vendía cannabis por redes sociales. Es importante destacar que, al ingresar a su domicilio, sobre el refrigerador se encontraba la droga más dinero en efectivo”. El imputado fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Aysén.

De acuerdo a lo informado por el oficial policial, la droga incautada corresponde a 137 dosis de cannabis, cuyo avalúo comercial supera los 688 mil pesos. Asimismo, el subprefecto Arévalo detalló que, durante las diligencias, se incautaron 36 mil pesos de dinero en efectivo y elementos para la dosificación y comercialización de la sustancia.

Cabe destacar que gracias al trabajo especializado de la PDI se logró intervenir un punto de comercialización de sustancias ilícitas cercano a un establecimiento educacional de la comuna, otorgando más seguridad en el sector.

Finalmente, desde la PDI enfatizaron en denunciar este tipo de fenómenos de manera anónima a través de Denuncia Seguro de la Subsecretaría de Prevención del Delito.