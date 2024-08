¿QUIÉN PROTEGE A LOS MINEROS CHILENOS?

San Lorenzo fue un Diácono que sirvió directamente al Papa Sixto II en Roma. En una época de persecución cristiana, ambos fueron arrestados por orden del emperador Valeriano. Al ver que el Papa era llevado a su ejecución, Lorenzo le preguntó: “Padre, ¿vas a irte sin llevar a tu diácono?” A lo que el Papa respondió: “Hijo mío, vas a seguirme dentro de tres días.”

El Emperador de Roma, deseoso de riquezas, ordenó a Lorenzo entregar los tesoros de la Iglesia. En lugar de objetos de valor, Lorenzo reunió a los más necesitados –pobres, huérfanos, viudas, discapacitados y enfermos– y los presentó ante el alcalde, diciendo: “Ellos son los tesoros más preciados de la Iglesia de Cristo.”

Este acto enfureció al Emperador, quien condenó a Lorenzo a ser quemado vivo en una parrilla de hierro. A pesar de esto, Lorenzo enfrentó su martirio con serenidad, impresionando a todos los presentes. Se dice que, en medio del fuego, su rostro brillaba y un aroma a flores llenaba el lugar. Incluso en sus últimos momentos, pidió ser volteado para quedar uniformemente quemado. Lorenzo murió el 10 de agosto del año 258, convirtiéndose en un símbolo de fé y sacrificio.

San Lorenzo y la Minería en Chile

San Lorenzo es venerado en Chile como el patrono de los mineros, protector de los pobres y defensor de los oprimidos. Esta devoción se fortaleció en 1938, cuando un incendio en la salitrera Rosario de Huara permitió a un grupo de trabajadores asistir a la fiesta de San Lorenzo en Tarapacá, a pesar de las amenazas de despido. Este evento consolidó la figura de San Lorenzo como protector en la tradición minera chilena.

“Cada 10 de agosto, San Lorenzo se convierte en más que un símbolo que trasciende el ámbito religioso y espiritual; es un ejemplo de resiliencia y dedicación para todos los mineros de nuestra región. Su historia nos enseña que la verdadera riqueza no se mide en minerales o bienes materiales, sino en la capacidad de servir a nuestra comunidad y proteger a los más vulnerables” puntualiza Juan Vasquez Alarcon. Como Seremi de Minería de la Región de Aysén, vemos en San Lorenzo una fuente de inspiración, un símbolo para continuar trabajando con compromiso y responsabilidad, como lo hacen todos los días los trabajadores y trabajadoras en las faenas mineras que, día a día, contribuyen al desarrollo de nuestra región.”

Reflexión del Obispo de Aysén

El obispo de Aysén, Luis Infanti, nos ofrece una reflexión profunda sobre la figura de San Lorenzo y su significado para los mineros: “San Lorenzo fue proclamado patrono de los mineros no solo por su relación con los bienes minerales como el oro y la plata, sino por su convicción de que la verdadera riqueza reside en las personas. Al igual que San Lorenzo, debemos ser generosos y solidarios no solo con los recursos de la tierra, sino, sobre todo, con los que habitan en ella. La mayor riqueza de la humanidad es la capacidad de servir a los demás, especialmente a los más necesitados.” Esta visión nos inspira a valorar no solo los recursos que extraemos, sino también la dignidad de cada persona en nuestra comunidad.