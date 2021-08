A través de diversas acciones en el marco de la celebración de la Semana de la lactancia materna establecida por la OMS y UNICEF el año 1992, la Seremi Bárbara Ortúzar ha difundido y promovido el conocimiento de la Ley 21.155 que resguarda el ejercicio del derecho a la libre lactancia. Dicho proyecto que ingresó el año 2014 al congreso logró ser promulgado recién en Enero del 2019 como parte de la Agenda Mujer del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

Coyhaique.- “Lo relevante de esta Ley es que se reconoce la lactancia materna como un derecho de las mujeres y los lactantes, estableciendo medidas claras de protección. Esto significa que las madres tienen el derecho a amamantar libremente en cualquier lugar en que se encuentre, si así lo requiere su hijo o hija sin que nadie pueda imponer condiciones o requisitos que impliquen ocultar el amamantamiento o restringirlo. Y aunque nos parezca raro, aún existen casos donde mujeres no han podido amamantar, principalmente debido al miedo que les provoca ser recriminadas por realizarlo en público. Debemos promover el cambio en nuestra cultura, para que ni una mujer sienta vergüenza o miedo por realizar este acto que sólo es una muestra de amor y entrega” señaló la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género.

Respecto a medidas concretas a favor de la lactancia materna, la promulgación del cuerpo legal que protege y apoya el amamantamiento en todos los espacios de la sociedad, garantiza el libre ejercicio de la lactancia y, sanciona cualquier discriminación arbitraria que prive, perturbe o amenace este derecho. Para la Secretaría regional ministerial de la Mujer es importante difundir que este avance implica que, en el caso de incurrir en “cualquier discriminación arbitraria que cause privación, perturbación o amenaza a estos derechos”, los infractores arriesgan multas de una a cuatro UTM (entre $ 48 mil y $ 194 mil aproximadamente).

Para Cristina Peña, madre de un niño de 4 meses “El hecho de que haya salido una ley, protege mucho a la madre y al niño, como decía antes esto es un proceso totalmente natural, que la sociedad lo hacía antinatural, por lo tanto, (antes) era complejo amamantar, lo evidencie con mi hijo de 8 años en donde tenía que efectivamente esconderme con mantitas, con “tutos” en el baño y también no es un lugar apto para poder alimentar a un niño. Por lo tanto, el hecho de que tengamos una ley que nos proteja como madres y como niños la verdad es que se agradece”.

Según datos del ministerio de Salud, en nuestro país la lactancia materna en los últimos 10 años ha aumentado en más de un 10%, alcanzando en 2017 a un 57% e incrementado en más de un 40%, al sexto mes de vida, durante los últimos 30 años.

“Es relevante difundir que cualquier persona tiene derecho a exigir el cumplimiento de esta ley y a denunciar su infracción ante las autoridades competentes, cuando corresponda, es importante que toda la ciudadanía este en conocimiento de estos resguardos y así ninguna mujer, ni familia, sienta que son vulnerados sus derechos.” Complementó Ortúzar Candia.