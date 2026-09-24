Villa O’Higgins celebró en grande fiestas patrias y un histórico 60° aniversario comunal

Entre el 17 y el 20 de septiembre, la Municipalidad de O’Higgins desplegó una extensa agenda de actividades cívicas, culturales y deportivas para conmemorar las Fiestas Patrias y el 60° Aniversario de la fundación de Villa O’Higgins, logrando convocar masivamente a la comunidad local y a los visitantes que llegaron hasta el extremo sur del país.

Villa O “Higgins.- El 18 de septiembre se llevó a cabo el desfile cívico-militar más concurrido de los últimos años en la localidad. La jornada contó con un especial marco de colaboración interinstitucional tras sumarse una unidad de formación de la Compañía Andina N° 20 “Cochrane” del Ejército de Chile. En el acto desfilaron delegaciones de Carabineros de Chile, la Alcaldía de Mar de Lago O’Higgins, la Cuarta Compañía de Bomberos de Villa O’Higgins, la Ilustre Municipalidad de O’Higgins, el Jardín Infantil Hielito Azul, el Liceo Pioneros del Sur, la Asociación Gremial de Campesinos “El Desafío”, la Agrupación Gaucha “Sin Fronteras” y el Club de Huasos de Villa O’Higgins. Previo al tradicional esquinazo, el concejal y miembro del Club de Huasos, Ariel Ovalle, brindó a los presentes un emotivo e impecable baile a la bandera.

Durante la misma tarde del 18 se abrieron oficialmente las fondas en el Centro de Actividades Típicas, iniciando la programación con una presentación del Taller de Folklore del municipio. A lo largo de dos días de ramadas, las familias y visitantes compartieron preparaciones típicas y participaron de juegos como la carrera en saco, la yincana, el truco a través de un torneo, la taba y demostraciones de artesanos locales, destacando la destreza en pirograbado mostrada por el vecino Jhon Bahamondez. La Oficina Local de la Niñez (OLN) de O’Higgins también acompañó las jornadas con un estand dedicado a niños y niñas, mientras que durante los tres días se mantuvo operativa una feria de artesanías con productores locales.

Las celebraciones nocturnas se trasladaron al Gimnasio Municipal durante las noches del 18 y el 19 de septiembre. La primera noche estuvo amenizada por las agrupaciones Los de San Lorenzo junto a Bastián y sus Baguales. En tanto, la noche del 19 se festejó la víspera del aniversario comunal con la música en vivo de Tomás Zacarías y Las Reinas del Sur.

El domingo 20 de septiembre los festejos continuaron con la conmemoración de los 60 años de la fundación de Villa O’Higgins. La jornada desarrollada en el Parque Glaciar Mosco incluyó demostraciones del Taller de Folklore Municipal, charlas de artistas locales y música tradicional a cargo del artista local Gustavo Gómez junto a Bastián y sus Baguales. La comunidad compartió un gran asado comunitario que dispuso de una vaquilla y ocho corderos al palo. Un punto central de la actividad fue la entrega de reconocimientos oficiales a adultos mayores y pioneros por su trayectoria e aporte al asentamiento y desarrollo comunal, distinguiéndose a Faustino Barrientos, Tomás Ulloa, Margarita Bustos y Lidia Gómez. Posteriormente, autoridades locales y el representante del Gobierno Regional de Aysén, Víctor Escobar, acompañaron a la comunidad en el canto del cumpleaños feliz con una gran torta.

El cierre de los festejos se trasladó a la actividad deportiva durante la noche del 20 de septiembre desde las 20:00 horas, con la disputa de los partidos por el tercer y cuarto lugar y las finales del torneo de baby fútbol de la Copa Aniversario N° 60, dando paso a la ceremonia de premiación. En la categoría damas, el equipo Real Australis se coronó campeón, seguido por Unión Villa O’Higgins en el segundo lugar. Las distinciones individuales recayeron en Gloria Bahamondez como mejor arquera, Yessi Valenzuela como goleadora y Daniana Quintonahuel como mejor jugadora. En la categoría varones, el título de campeón fue para Cartel de los Soles, el segundo lugar para Aston Birra y el tercer lugar para Mayer Munich. Los premios individuales de la serie masculina reconocieron a Ariel Ovalle como mejor arquero, Borja Panichini como goleador y mejor jugador joven, y Jhon San Martín como mejor jugador del torneo.

Cabe destacar que la realización de este extenso programa de actividades conmemorativas fue posible gracias a la ejecución de la Ilustre Municipalidad de O’Higgins y al financiamiento otorgado por el Gobierno Regional de Aysén y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.