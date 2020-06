Dado el contexto de la pandemia por Covid – 19, el Ministerio de Salud incluyó dentro del grupo prioritario para vacunación contra la influenza a choferes del transporte rural, de carga y del sector portuario.

Coyhaique.- Con miembros de Asociación de Dueños de Camiones de Coyhaique y Asociación de Camioneros Patagonia, seremiTT Fabián Rojas Muñoz y Seremi de Salud Aysén Alejandra Valdebenito culminaron campaña de vacunación contra la influenza destinada a trabajadores del rubro de transporte en Aysén, en donde se incluye a conductores de transporte de carga, transporte rural y personas que se desempeñan en el sector portuario.

Esta campaña en particular tuvo cobertura en las comunas de Coyhaique, Aysén, Cisnes, Cochrane, Chile Chico, Guaitecas, Lago Verde y Tortel, logrando abarcar a 184 personas.

La medida, coordinada entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, tiene como objetivo ampliar el espectro de personas inmunizadas contra esta enfermedad viral de invierno, en el contexto de la pandemia por Covid-19. De esta forma se pretende asegurar la capacidad hospitalaria del sistema de salud para enfrentar eventuales casos contagiados por este nuevo virus.

El seremiTT Fabián Rojas, reconoció la gestión realizada desde Salud como una medida que permitirá entregar mayor seguridad a trabajadores que por su labor se encuentran más expuestos a posibles contagios de enfermedades virales. “Agradecemos al Ministerio de Salud quienes han establecido esta prioridad para el sector transporte. Claramente nuestros transportistas del sector del transporte de carga son los que han mantenido el abastecimiento regional, que nos permite al día de hoy tener alimentos, mercadería, asegurar la cadena logística. Este trabajo permite que nuestros conductores tengan protección ante la influenza y que los esfuerzos de la Red de Salud se concentren en la atención de los casos de coronavirus”, indicó.

Según lo informado por la seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, en la región se ha vacunado un total de 44 mil personas abarcando un 99 por ciento de la población objetivo de esta campaña. Esta cobertura se ha concretado en un lapso de dos meses lo cual constituye un hito histórico no sólo a nivel regional sino que también a nivel nacional.

“El que hoy estemos vacunando a otras prioridades como lo son los transportistas, para nosotros también constituye un hito importante, toda vez que al tener mayor población libre de influenza, lo que vamos hacer es generar una inmunidad en rebaño. De ésta manera la parte de la población que está sin vacunar, al no existir circulación viral presente, no tendrá influenza durante el año 2020”, explicó la autoridad sanitaria.

El presidente de la Asociación de Camioneros Patagonia, Omar Torres también valoró la instancia: “Para nosotros es importante ya que tenemos harto colega que va a Santiago, o a distintas regiones, y es bueno para nosotros que nos den la oportunidad de podernos vacunar, más aún cuando no tenemos tanto tiempo para poder ponernos la vacuna”.

En la oportunidad, se informó que los transportistas que aún permanezcan sin inmunizar pueden acudir a los centros de salud más cercanos para recibir la vacuna.