Entrega de insumos estarán a disposición de los ediles a contar del lunes, en un proceso que será supervisado por la seremi de Desarrollo Social y Familia.

Coyhaique.- Más de un mes de reuniones de trabajo -entre la Intendencia, la AREMU y la Cámara de Comercio de Coyhaique- tuvieron como resultado que los asociados hicieran una importante donación a las familias de Aysén, con la compra de alimentos y artículos de aseo, suficientes para armar más de 2.200 canastas.

Según explicó el Presidente del gremio, Héctor Canales, el acercamiento con el gobierno tuvo como único colaborar en los esfuerzos que se están haciendo para ayudar a miles de familias objetivo.

“Esto no hubiese sido posible de no haber tenido el aporte coordinado con la Intendenta Regional, Ejército y Carabineros que tiene un magnífico hangar, donde hemos podido almacenar por 25 días los productos y con el apoyo del ejército se están armando las canastas que se van a demorar una semana o 10 días así que ha sido buena la cooperación de la civilidad con las fuerzas armadas”, señaló el líder de la Cámara de Comercio.

Consultado respecto de qué contiene las canastas adquiridas, Canales explicó que llevarán un total de 26 productos, donde se incluyen “harina, aceite, azúcar, hierba, útiles de aseo, fideos hay una lista pública es una muy buena canasta pensando en un grupo familiar de 4 personas para una duración de por lo menos 20 días. Es similar a la del Gobierno y ya está a disposición para que los alcaldes, con la seremi de Desarrollo Social que van a coordinar la entrega final, puedan retirarla coordinadamente a partir de la próxima semana”, indicó.

En esa misma línea, la Intendente Geoconda Navarrete valoró lo aportado, que se suma al programa Alimentos para Chile que impulsó el Presidente Sebastián Piñera, señalando que “es una ayuda transversal que va llegar a las diez comunas –por eso hoy están parte de los alcaldes presentes- y nosotros como gobierno la recibimos muy felices porque da cuenta del compromiso de nuestros comerciantes, con nuestra población, en tiempos de crisis, donde toda ayuda es necesaria” agregando que “esto da cuenta del trabajo mancomunado, porque cuando todos nos unimos es mucho más fácil llegar a nuestros vecinos”.

Alcaldes

En representación de la Asociación Regional de Municipios, Marcelo Santa, dijo agradecer la donación de la Cámara de Comercio de Coyhaique y por su “preocupación por nuestras familias más vulnerables, las que en esta situación de pandemia tienen momentos más complejos y nos ponemos a completa disposición para que esta ayuda sea bien llevada a cada localidad de nuestra región, desde Las Guaitecas a Villa O´Higgins”.

Santana indicó además que como municipios valoraron la coordinación desde la Intendencia Regional, agregando además que se asegurarán “para que esta ayuda se entregue de manera transparente y comprensa el trabajo social que hacen los municipios día a día”.

Por su parte, el alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala, también partió por “agradecer a la Cámara de Comercio, a Carabineros, el Ejército y al Gobierno por esta colaboración muy importante y nosotros nos vamos a coordinar con el seremi de Desarrollo Social para el retiro de las cantidades que nos corresponde y luego de eso haremos la distribución caso a caso”.

En tal sentido, el edil de Coyhaique explicó que “la idea es que lleguemos a las personas que no están siendo beneficiadas y que tienen un corte del registro social de hogares más alto, pero que sabemos que hoy igualmente lo están pasando mal” añadiendo que como AREMU verán cómo colaborar con las comunas más apartadas, concluyó.

Por último, el seremi de Desarrollo Social y Familia, Marcelo Jélvez, destacó “el esfuerzo y la conexión que hemos tenido para que esta donación llegue a todas las comunas de la región”.