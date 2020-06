Este 9 junio se recordaron tres años del trágico deceso de dos trabajadores al interior de la mina Cerro Bayo en Chile Chico, Enrique Ojeda González y Jorge Sánchez Martínez, quienes fallecieron luego de quedar atrapadas al interior del yacimiento, producto de un derrumbe en su área de trabajo.

Chile Chico.- Un momento muy triste, ya que el recuerdo de estos mineros siempre está vigente, señaló uno de sus compañeros y ex dirigente sindical, Gustavo Veroiza.

“Triste recordar el día de la tragedia que enlutó a toda la familia minera y a la familia de Chile Chico en general, por la partida de los dos muchachos, Jorge y Enrique. Misa no hemos podido hacer por el tema de la contingencia, pero si nosotros como antigua directiva junto a uno que otro ex socio, estuvimos en el memorial recordando a nuestros colegas”.

Veroiza, agrega que, “nuestra pena continua, no es tan solo este día que los recordamos, sino que hartas noches de tranquilidad o cuando uno se pone a pensar, siempre nos acordamos de nuestros compañeros. Es difícil olvidar, yo creo que va a pasar mucho tiempo, porque siempre vamos a estar aquí recordando a los cabros, nuestros compañeros, nuestros amigos de pega”.

El ex dirigente sindical minero, también envió un mensaje a la familia con mucho cariño y esperando que en algún momento encuentren consuelo tras la pérdida de estas dos grandes personas y trabajadores como lo fueron, Enrique y Jorge.