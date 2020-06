Ahora esperan y confían en el apoyo del Ejecutivo y de las autoridades regionales para concretar en el más corto plazo el nuevo cuartel de Bomberos en Chile Chico.

Chile Chico.- Una larga espera con algunos contratiempos ha tenido el nuevo cuartel general del Cuerpo de Bomberos de Chile Chico, debido a que la iniciativa lleva al menos diez años sin concretarse y hace un par de años, cuando estaba está todo listo para la licitación hubo serios inconvenientes con el proyecto, el que fue creado por una consultora externa.

Es en ese momento que el directorio de esta institución voluntaria decide acercarse al Municipio y tras algunas reuniones con el Alcalde Ricardo Ibarra, se instruye a la Secretaria Comunal de Planificación levantar una nueva iniciativa, con el fin de no perder los recursos que ese momento ya estaban aprobados.

Este apoyo de la casa edilicia fue puesto en valor por el actual Superintendente de Bomberos de Chile Chico, Ignacio Barrón, quien además, resaltó la buena noticia de que la iniciativa durante el mes de mayo recién pasado, obtuvo la recomendación satisfactoria (RS) del Ministerio de Desarrollo Social.

“Nuestro proyecto comienza hace alrededor de diez años, pero desde el año 2017 es que a nivel del Consejo Regional se aprobó este proyecto, tras lo cual hubo algunos contratiempos que gracias a la actual administración municipal a través de su oficina de Secplac y también la voluntad del Alcalde y su Concejo Municipal, permitieron hacer este proyecto de nuevo. La iniciativa tenía muchos problemas, pero el Municipio tomó esta responsabilidad como suya y gracias a eso se logró ahora en el mes de mayo tener el RS del Ministerio de Desarrollo Social, que en otras palabras es un visto bueno para que este proyecto pueda recibir su financiamiento y ejecutar”.

Barrón, agregó que la construcción del nuevo cuartel de Bomberos para Chile Chico, vendría a convertirse en una importante fuente de trabajo y dejaría atrás el antiguo recinto, que ya presenta un considerable estado de deterioro.

“Y este proyecto para nosotros, yo creo que para la provincia, para la comuna es emblemático, debido a que es una fuente importante de inversión y también permitiría obtener fuentes de empleo. Es una construcción bastante grande, un proyecto que supera los 600 millones de pesos, entendiendo que nuestro cuartel no cumple los requisitos básicos de seguridad, de infraestructura para que nosotros podamos operar. Nuestro servicio es 24/7 y es irrestricto, nosotros nunca vamos a dejar de responder a una emergencia, pero nuestro cuartel en invierno se gotea, es un cuartel helado, las goteras caen por las luces, hay hartos temas que a nivel de seguridad no nos dan mucha garantía”.

El proyecto levantado por la Secplac del Municipio de Chile Chico, se ajustó al presupuesto que en su momento ya fue aprobado, por lo tanto, se espera que ahora los recursos para que esta importante sean ratificados, indicó el Superintendente Ignacio Barrón.

“Este proyecto gracias al Municipio ha podido salir a flote nuevamente y ahora estamos a la espera de que se pueda ratificar su financiamiento, eso para nosotros es importantísimo. Me gustaría sensibilizar a todos los colores políticos, todas las áreas, para que así podamos prontamente tener esta ratificación de nuestro financiamiento y ejecutarlo a la brevedad, entendiendo que va a ser una iniciativa que va a entregar empleo para nuestra localidad. Además, nos permitirá dotar al cuartel general del Cuerpo de Bomberos de Chile Chico de una casa nueva, con los estándares que existen en la actualidad”.

La iniciativa de Bomberos ha logrado avanzar, obtuvo su RS, gracias al compromiso del equipo de profesionales del Municipio, del Alcalde, Concejales y administrador municipal, recalcó Ignacio Barrón.

“Aquí Secplac hizo un trabajo espectacular y es importante reconocer ese tema, porque gracias a la voluntad del Municipio se pudo tomar este proyecto desde cero en la Secretaria Comunal de Planificación. Eso habla muy bien, primero, de la capacidad que tiene esta área del Municipio para formular proyectos de esta envergadura y también de su compromiso. No es fácil para nadie yo creo, tomar un cachito como este, que era un proyecto mal hecho, pero gracias al compromiso con Bomberos la Municipalidad pudo tomarlo y llegar a obtener el RS. Por ello, agradecer a todo el equipo de la comuna que siempre se han mostrado muy dispuestos a colaborar con nuestra institución, desde el área de las subvenciones, Secplac, el administrador municipal don Omar Ruiz, que también ha sido un gran apoyo para nosotros, el Concejo Municipal y el compromiso constante del señor Alcalde don Ricardo Ibarra”.

La Reposición del Cuartel de Bomberos de Chile Chico, implica la demolición de las actuales dependencias y la construcción de una estructura de 577,65 m2, concebida en dos niveles, el primero en albañilería confinada en cierres perimetrales y tabiquería principal, el segundo en acero galvanizado y entrepiso de hormigón armado, para la techumbre se considera acero estructural y acero galvanizado.

Considera la adquisición de mobiliario y equipos como: Sistemas de cámaras de vigilancia., sistema de comunicaciones, antena y un generador eléctrico de 75 KVA insonoro. El programa también contempla área administrativa (hall de acceso, central de alarmas, oficinas, sala de sesiones o uso múltiple, baños de hombres y mujeres) área de guardia (guardia nocturna hombres y guardia nocturna mujeres, casa del cuartelero) y área de operaciones (sala de máquinas y bodega).