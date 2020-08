Carabineros y la empresa Aguas Patagonia también fueron parte de esta jornada preventiva.

Chile Chile.- Luego de confirmarse un caso de Covid – 19, correspondiente a una persona que estuvo compartiendo en una actividad social en Chile Chico, la ciudadanía mostró su preocupación y el Alcalde Ricardo Ibarra, atendiendo a la inquietud de los vecinos y vecinas de la “ciudad de sol”, determinó realizar una nueva jornada de sanitización.

En esta instancia participaron administradores y trabajadores del rubro cerecero, Bomberos, Carabineros y se contó con la colaboración de la empresa Aguas Patagonia. Además, un número importante de funcionarios municipales estuvieron en esta actividad, la que fue coordinada por el director de obras del municipio, Christopher Saigg.

“Darle las gracias a los Cereceros, Bomberos, Carabineros, Aguas Patagonia, que colaboraron en esta sanitización que el Alcalde nos pidió que realicemos en Chile Chico. Contentos porque ha salido todo bien, trabajamos con ocho maquinarias más los colegas municipales y contentos que todos se comprometieron en esta jornada. En la oportunidad anterior la ciudadanía nos colaboró mucho y hoy se nota que estaban esperando esto”, indicó Saigg.

En tanto, Rubén Escalona, administrador del rubro cerecero, lamentó que por la irresponsabilidad de una persona se haya tenido que volver a realizar la sanitización, pero recalcó que siempre han estado dispuesto a colaborar con la comunidad de la cual son parte. “Esperábamos que esto no ocurriera, que no tuviéramos que volver a hacer esto, pero ya está como dicen por ahí y hay que apechugar. Hay que nuevamente ponerse las pilas por el pueblo y por la gente y cooperar que es lo más importante, para que todos tengan tranquilidad. Decir además que, el producto utilizado en la sanitización no afecta a las personas y que busca contrarrestar la propagación del coronavirus”.

El grupo de voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Chile Chico que participó en esta acción preventiva, estaban dirigidos por el Capitán, Pedro Huenuman, quien recalcó que siempre están dispuestos para toda acción que vaya en directo beneficio de la comunidad. “Este un tema importante y se nos hizo el llamado, por eso, hemos apoyado de la mejor forma posible, es importante la labor que está haciendo la Municipalidad junto a los cereceros y nuestro grano de arena. En cualquier momento, 24/7, siempre vamos a estar dispuestos en materia de ayuda, porque esto ennoblece nuestra gestión para todo el pueblo”.

La maquinaria y nebulizadores de las empresas cereceras con sus maquinistas y trabajadores fueron un gran apoyo para esta jornada de sanitización efectuada en Chile Chico, de igual forma, el camión aljibes y los vehículos guías municipales, permitieron recorrer todas las calles de “la ciudad del sol”, con el único objetivo de dar tranquilidad a la población.