Intendente Geoconda Navarrete señaló que iniciativas “son obras necesarias en las regiones y esperamos avanzar, sin descuidar la protección a la salud y que nos permita recuperar empleos”. Seremi del MOP, Néstor Mera acotó que desde su cartera se han adelantado proyectos a fin de “reactivar la economía a nivel regional con más de $186 mil millones de inversión”.

Aysen.- Un potente plan denominado “Paso a Paso Chile se Recupera” presentó el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, el cual involucra una inyección de US$34 mil millones y que busca acelerar distintas obras e inversiones y así generar 250 mil empleos. El citado plan también tendrá un fuerte impacto a nivel regional, de la mano de las carteras como MOP, vivienda, agricultura, transportes y Subdere.

Sobre el Plan anunciado para los años 2020-2022, la Intendente Geoconda Navarrete destacó que dentro de sus ejes están el “crear y recuperar empleos, promover e incentivar la inversión tanto pública como privada, apoyar e impulsar a las PYMES y, agilizar y simplificar los permisos y las burocracias que muchas veces las afectan para iniciar sus procesos de contribución a la economía” el cual busca generar empleos “y así acortar la brecha generada por la pandemia y nuestra región no está exenta de aquello exhibiendo la lamentable cifra de un 9,3% según el último reporte del INE”, acotó.

MOP

Conscientes de la realidad sanitaria, social y económica, la Ejecutivo junto al seremi del MOP, Néstor Mera, resaltaron la gran inversión pensada desde el sector para la región, estimada en $186 mil millones, según explicó su titular.

“La cartera de proyectos de recuperación económica son tres años, es lo que resta del 2020, todo el años 2021 y 2022. Esta cartera espera terminar aproximadamente con más de $186 mil millones de inversión, dividido en cada una de las direcciones del MOP como Vialidad, Obras Hidráulicas, Obras Portuarias y APR”, señaló.

En esa misma línea, Mera indicó que dicha inversión “genera un círculo virtuoso en la economía local ya que cada vez que una de las empresas llegan generan arriendo de cabañas, hospedaje, servicios de alimentación, servicios de transportes y otros. Esperamos en lo que resta de este año generar 613 empleos pero en la totalidad más de 5 mil empleos”.

En relación a las medidas sanitarias en la construcción, el titular del MOP fue enfático en señalar que “si no hay salud no hay manera de desarrollar este Plan que tanto necesitamos. Por esa razón, todas las obras tienen como base un estricto protocolo para cuidar la salud”.

Vivienda

Otro sector de suma importancia a nivel regional es el de Vivienda y Urbanismo, sector que también aportará con varios miles de millones en el plan anunciado por el Presidente el pasado domingo, según indicó el seremi Diego Silva.

“Durante lo que queda del 2020, junto al 2021, tenemos proyectado un gasto de $70 mil millones de pesos para poder generar mano de obra mensual entre 1.800 y 2.000 empleos mensuales”, indicó.

El propio Silva anunció proyectos de viviendas en Balmaceda y Puerto Aysén en lo que resta del 2020, de conservación e intervención de espacios públicos; además de fortalecer el programa Hogar Mejor enfocado en el revestimiento térmico de las viviendas.