Un tema que pareciera repetirse en varias localidades de la región es la mala conexión a internet y problemas en la señal telefónica, algo que evidencian nuevamente los vecinos de Islas Huichas, en el litoral de la provincia de Aysén.

Aysen.- Esta situación genera inconveniente para efectuar trámites y perjudica en forma especial a los estudiantes que necesitan conectarse a sus clases virtuales. Así lo manifestó el dirigente social del sector, Javier Formantel.

“En el mes de octubre recién vendrían los técnicos a la isla a ver este tema, pero a nosotros para octubre no nos sirve, ya que, tenemos un problema grave con el tema de internet sobre todo para los niños, ellos están estudiando on line, en las mañanas les cuesta un mundo conectarse. Entonces, corren un riesgo ellos al no asistir a clases, es un problema grave y el Seremi lo sabe”.

Formantel, añade que, “el Seremi hace más de un año estuvo acá en la isla, se comprometió de venir a arreglar en esos meses el tema de la antena, de ponerle más gigas para que salga mejor la señal, lamentablemente no se hizo. Yo estoy bastante molesto con eso, porque yo siempre voy a pelear por la isla, algo debe faltarle a la antena, pero creo que si hay voluntad de la autoridad pueden venir. Desde el mes de marzo, cuando se inició el tema de la pandemia, no ha venido ninguna autoridad, acá la única autoridad que ha estado viniendo constantemente es el Alcalde, Luis Martínez”.

Javier Formantel señalo que no se oponen a que lleguen técnicos de fuera de la región a efectuar estos trabajos, quienes antes de viajar a la isla deben cumplir con las exigencias sanitarias que existen en la región.

Respuesta del Seremi de transportes y telecomunicaciones.

Sobre esta situación que reclaman vecinos de Islas Huichas, el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Fabián Rojas, indicó.

“Yo he sido bastante claro con la gente de Islas Huichas, no es decidía, no es falta de no hacer gestión. La gente tiene que tener claro que, lamentablemente las antenas que se han instalado en esa localidad son del programa todo Chile comunicado del año 2011, que establecía una tecnología de un estándar a esa fecha. Ya hemos hecho avances con la gente de Entel, quienes se han comprometido en el mes de octubre aumentar la capacidad de transmisión de datos. Lamentablemente la pandemia ha hecho imposible de que equipos que vengan desde otra parte de nuestro país, puedan internarse en la región de Aysén y hacer este trabajo. Además, la empresa necesariamente tiene que contratar helicópteros para poder llegar lo más rápido posible a las antenas que están ubicadas en el sector más alto, para poder trabajar en el aumento, en la capacidad portadora de datos. Por lo tanto, en octubre es el compromiso que asumió Entel con nosotros, para poder mejorar las condiciones de Islas Huichas”.

El Seremi dijo que otro compromiso adquirido con la comunidad de Islas Huichas es, generar el anteproyecto que permita la instalación de fibra óptica en el sector.