Proyecto nace y se ejecuta a través de la Municipalidad de Chile Chico con fondos del Gobierno Regional de Aysén.

Chile Chico.- Con la presencia del Alcalde Ricardo Ibarra, la Concejala Velides Urrutia, el administrador municipal Omar Ruiz, representante de Carabineros, dirigentes vecinales y ciudadanos de la conocida “perla del lago”, se inauguró y entregó en comodato a la junta de vecinos “Los Pioneros”, la primera “casa de la comunidad” de Puerto Guadal.

Un edificio que fue parte de los compromisos de la actual administración municipal que dirige el Alcalde Ricardo Ibarra. La autoridad comunal relevó el impecable trabajo de los equipos de Secplac que hicieron el proyecto y de Obras quienes supervisaron y acompañaron la correcta ejecución de la infraestructura.

“Muy contento con la inauguración y la entrega oficial de la casa de la comunidad de Guadal a la junta de vecinos Los Pioneros. Nos pidió la comunidad tener este lugar, porque no tenían un lugar físico para desarrollar reuniones, con las comodidades mínimas y con la dignidad que requieren los dirigentes sociales. Este es un proyecto financiado con recursos del Gobierno Regional, mediante la modalidad Fril Tradicional, el que fue ejecutado por una empresa regional, supervisados por el departamento de obras con su director Christopher Saigg y Luis Maldonado, quienes estuvieron a cargo de la ejecución del proyecto. Hoy entregamos esta infraestructura a la comunidad, por ello, muy contentos, sobre todo con las opiniones de los vecinos, a quienes les gustó la sede, ya que, este es un proyecto que fue socializado con los dirigentes”, señaló el Alcalde Ibarra.

Por su parte, la Concejala Velides Urrutia, señaló que la entrega de esta “casa de la comunidad”, es algo muy importante ya que tiene un cariño especial por Puerto Guadal y toda gran iniciativa como esta, siempre estará dispuesta a apoyarla. “Encuentro maravilloso, muy bueno este proyecto, además, esta ciudad fue un lugar donde yo estuve durante mucho tiempo viviendo, fue la cuna de mis hijos y todo el progreso que tenga Guadal bienvenido, siempre lo apoyare y muy feliz por ello. No me cabe duda que aquí se van a compartir los espacios, yo creo que, se van a organizar en común acuerdo para que ocupen las dependencias y también habrá una segunda parte, donde se complementaran los servicios que sean necesarios y que vaya demandando la comunidad”.

El responsable de la nueva infraestructura comunitaria es el presidente de la junta de vecinos “Los Pioneros” de Puerto Guadal, Oscar Verdugo, quien puso en valor la gran responsabilidad y el hecho de que la actual administración municipal haya concretado tan necesario recinto.

“En representación de todos mis vecinos de Puerto Guadal, quiero agradecer que hayan confiado en nosotros, en entregarnos las llaves de una sede comunitaria, una hermosa infraestructura, la que era muy necesaria para nosotros, para las juntas de vecinos, agrupaciones que muchas veces no teníamos lugares donde hacer nuestras reuniones, los adultos mayores. Ahora, ver esta infraestructura completa, donde tenemos salas para oficinas, baños para discapacitados y dos baños más, entonces, ahora no nos queda más que agradecer a esta gestión e invitamos a todos a cuidar el espacio”.

La nueva “casa de la comunidad” de Puerto Guadal, contó con el financiamiento del Gobierno Regional de Aysén, a través de un Fril Tradicional, por un monto que supera los 90 millones de pesos.