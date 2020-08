Parkas y Casacas tipo geólogo, fueron recepcionadas en sencilla ceremonia efectuada el pasado viernes 21 de agosto.

Aysen.- La asociación de Paramédicos Rurales de la Región de Aysén, recibió una importante donación, consistente en 11 parkas donadas por el Rotary Club Coyhaique, e igual número de casaquillas tipo geólogo, adquiridas por la Dirección de Atención Primaria del Servicio de Salud Aysén, que contribuirán en mejorar las condiciones de trabajo, de quienes se desempeñan en los establecimientos más apartados de los principales centros poblados.

María Barrientos, TENS de la Posta de Salud de Villa Ñirehuao, expresó su satisfacción al recepcionar dicha vestimenta, “Estoy contenta porque es una de las primeras veces en que nos dan aportes, así como este, porque va a ir en ayuda directa de nuestros colegas, y se va a ver reflejado en la atención de los usuarios, porque nosotros siempre hemos querido tratar de tener una identidad, cosa que donde vayamos, nos conozcan, y no que nos estén preguntando, quienes somos o por qué estamos ahí, y con esto, nos van a reconocer enseguida cuando nos vean”.

Alejandro Mendoza, presidente de Rotary Club Coyhaique, se refirió al objetivo que como institución se han trasado, de apoyar iniciativas sociales. “Nuestro fin, es ayudar a la comunidad de diferentes formas, a veces con implementación, a veces como gestión en conseguir cosas a allanar caminos. Ahora estamos más avocados en esto de entregar implementación dada la pandemia que tenemos y está Rotary en general, enfocado a poder entregar ayuda a las primeras líneas como en el caso de hoy día”, indicó.

Por su parte, Julio Vargas, Director del Servicio de Salud Aysén, destacó lo relevante que es el recibir donaciones, de entidades con presencia mundial y de tanta trayectoria.

“Esto es de lo más relevante y significativo que a uno le toca hacer en estos cargos; saber que está sirviendo de puente, de nexo para que la sociedad civil organizada a través de una organización que es mundial, con mucha trayectoria que la componen en nuestra región tremendos amigos y colaboradores de la Red de Salud, en el día a día, es gratificante, porque además va en apoyo a nuestros funcionarios, a muchos que durante años han estado un poco desprotegidos, por la organización, que hacen una labor de las más bellas que se puedan hacer en Salud; el atender Postas Rurales es de lo más significativo, por lo que estamos muy agradecidos de la colaboración”, señaló la autoridad de Salud.

Finalmente, la Jefa del SAMU, Lorena Velazco, destacó que sin el trabajo que a diario realizan los TENS, no se podrían haber realizado los cerca de 3.500 traslados que, en toda la Región de Aysén, se han efectuado en este tiempo de pandemia y que, si bien no son de dependencia del organismo que ella dirige, valora de manera significativa, su entrega y sacrificio.