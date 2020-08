En el contexto de las movilizaciones anunciadas a nivel nacional a raíz por la Confederación Nacional de Transporte de carga terrestre de Chile (CNTC) debido a la falta de leyes de protección en contra de la violencia principalmente en La Araucanía. Conrado Redlich, presidente de la AGRECACH aseguró que las asociaciones gremiales del rubro de transporte de carga que foman parte de la Federación de Duenos de Camiones del Sur – FEDESUR están comprometidas con el abastecimiento regional.

Aysen.- El líder gremial de la AG de camioneros de Aysén y Chacabuco, hizo un llamado a la calma a la comunidad regional, manifestando que los tres gremios de camioneros de la región: ASODUCAM (presidente Ramón Vidal), AG Transportes de la Patagonia (presidente Omar Torres) y AGRECACH se unirán a la manifestación nacional de forma ordenada y pacífica, sin causar incovenientes a la plobación.

Redlich, fue claro en señalar que no se realizarán paros de caminos y que las rutas de abastecimiento seguirán operando de manera normal, “somos claros y consecuentes con nuestra comunidad porque somos parte de ella, no queremos generar pánico en nuestros vecinos y es por ello que somos enfáticos en decir que no habrá debastecimiento, y que por lo tanto, no hay necesidad de acudir masivamente a los supermercados ni a los servicentros, Aysén operará de manera fluida y normal este próximo jueves”.

Finalmente, el también presidente de la Multigremial de la región de Aysén, señaló “todas las Asociaciones de Camioneros a lo lardo del país realizaremos una manifestación simbólica, en apoyo a nuestros colegas que han sufrido graves atentados terroristas perpetrados en la Macro Zona Sur del país y la falta de estado de Derecho para prevenir y reprimir dichos actos de violencia”.